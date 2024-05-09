Революционная ИИ-модель AlphaFold 3 от Google и DeepMind обещает ускорить разработку лекарств, предсказывая структуры биомолекул.

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Компании Google и DeepMind, совместно с Isomorphic Labs, разработали новую модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold 3, которая, по их заявлениям, способна предсказывать структуру биомолекул с беспрецедентной точностью.



Согласно статье, опубликованной в научном журнале Nature, AlphaFold 3 "способен с высокой точностью предсказывать комплексы, содержащие практически все типы молекул, присутствующие в Protein Data Bank". Это означает, что модель может точно определять 3D-структуры белков, ДНК, РНК и других биологических молекул.



Разработчики утверждают, что их ИИ-модель предлагает 50-процентное улучшение по сравнению с существующими методами предсказания, а в некоторых случаях даже удваивает точность. Это открывает новые возможности для ускорения разработки лекарственных препаратов, поскольку позволяет рационально проектировать терапевтические средства, нацеленные на ранее труднодоступные или сложные молекулярные мишени.



Для того, чтобы сделать эту технологию более доступной, Google запустил бесплатный сервис AlphaFold Server, где исследователи могут загружать данные и получать 3D-визуализации предсказанных структур. Однако некоторые ученые критикуют то, что компании не предоставили открытый доступ к коду модели, что ограничивает возможности для дальнейшего развития и оценки технологии.