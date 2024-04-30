Слухи о грядущих обновлениях ключевых приложений Apple в iOS 18, включая "Заметки", "Почту" и "Калькулятор". Ожидаются новые функции и дизайн.

Согласно слухам, в предстоящей версии iOS 18 пользователи могут ожидать обновлений в ряде популярных приложений Apple, таких как "Заметки", "Почта", "Фото", "Фитнес" и "Калькулятор".



Хотя конкретные детали изменений пока не раскрываются, ожидается, что эти приложения получат новые функции и обновленный дизайн. Apple обычно не выпускает отдельные обновления для своих основных приложений через App Store, а предпочитает интегрировать их в крупные релизы iOS.



Ранее появлялись сообщения о планах Apple по добавлению более продвинутых возможностей в приложение "Калькулятор" и его интеграции с "Заметками" в рамках iOS 18 и iPadOS 18.



Кроме того, ожидается, что iOS 18 принесет долгожданные изменения в главном экране, позволяя пользователям размещать значки приложений в произвольном порядке. Компания также может перейти на модульный дизайн, упрощающий обновление пользовательских интерфейсов в будущем.



Полная модернизация системы, однако, вряд ли произойдет в этом году. Тем не менее, iOS 18 обещает стать одним из самых значительных обновлений программного обеспечения в истории iPhone. Его презентация вместе с iPadOS 18, macOS 15 и watchOS 11 состоится на WWDC24 10 июня.