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Проблема совместимости Windows 11 для процессоров Intel Core 11-го поколения наконец решена
Владельцы ПК с процессорами Intel Core 11-го поколения получили возможность обновить свои системы до Windows 11 после устранения давней проблемы совместимости драйверов.

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© Windows/unsplash.com

Спустя почти два с половиной года Microsoft объявила о решении проблемы совместимости между Windows 11 и устройствами на процессорах Intel Core 11-го поколения. Эта проблема была вызвана несовместимостью драйверов Intel Smart Sound Technology (Intel SST) с ОС Windows 11.

Как сообщается, Microsoft "негласно" объявила, что проблема была "решена извне", то есть компанией Intel. Именно Intel выпустила обновленные драйверы Intel SST версии 10.30.00.5714 и более поздние, решающие проблему "синего экрана" на устройствах с процессорами Intel Core 11-го поколения.

Microsoft рекомендует пользователям таких систем установить более новые версии драйверов Intel SST через Центр обновления Windows. После обновления драйверов может потребоваться до 48 часов, чтобы Центр обновления предоставил возможность перейти на Windows 11.

Хотя решение данной проблемы совместимости заняло почти два с половиной года, это хорошая новость для владельцев устройств на базе процессоров Intel Core 11-го поколения, которые теперь могут обновиться до Windows 11 без ограничений.

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Источник: betanews.com
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