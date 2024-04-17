Новые носимые устройства Apple смогут отслеживать жизненные показатели, предупреждать о проблемах со здоровьем и даже вызывать помощь, потенциально спасая жизни.

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Недавно обнаруженный патент Apple описывает технологию будущих носимых устройств, которые смогут отслеживать биометрические данные и местоположение пользователя. Это может обеспечить персонализированную информацию о состоянии здоровья и потенциально спасти жизнь.



Патент, озаглавленный "Метод и устройство для мониторинга работоспособности", раскрывает систему, отслеживающую биометрические показатели и накладывающую соответствующие рекомендации в смешанной реальности (MR). Возможно, эта технология найдет применение в будущих версиях гарнитуры Apple Vision Pro.



Подобно Apple Watch, новые носимые устройства смогут обнаруживать падения, сердечные приступы, судорожные припадки и панические атаки. Анализируя данные об активности и местоположении, они будут предоставлять пользователям рекомендации по состоянию здоровья в режиме реального времени.



Еще одна возможность - определение состояния опьянения и предложение вызова такси для предотвращения вождения в нетрезвом виде. Таким образом, будущие носимые устройства Apple будут фокусироваться не только на повышении производительности, но и на здоровье и благополучии пользователей.