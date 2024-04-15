Twitch выражает признательность незаменимым модераторам, внедряя новые инструменты и функции для поддержки их работы по обеспечению безопасности и позитива на платформе.

11 апреля стриминговая платформа Twitch объявила о проведении Дня благодарности модераторам. Компания подчеркнула ключевую роль модераторов в создании приветливого и безопасного сообщества на платформе.



Модераторы, которых можно узнать по зеленым мечам в чате, отвечают за управление очередями, ответы на вопросы зрителей и обеспечение соблюдения правил чата. Twitch призывает пользователей и зрителей выразить свою благодарность модераторам, используя новую эмоцию ModLove в чате. Стримеры также могут отдать особую благодарность своим модераторам.



Для поддержки модераторов Twitch также объявил о внедрении новых функций. Модерационный пакет Mod View, ранее доступный только на настольных компьютерах, теперь запускается для устройств iOS. Это позволит модераторам выполнять действия прямо из мобильного приложения Twitch.



Кроме того, в ближайшем будущем появится функция отправки анонимных предупреждений участникам чата. Это поможет модераторам решить проблему оскорблений, с которыми они часто сталкиваются при выносе предупреждений.



Twitch также добавит новые ресурсы в программу Creator Camp, чтобы поддержать начинающих модераторов и тех, кто хочет освоить новые инструменты. Прямая трансляция 24 апреля поможет получить дальнейшие инструкции.



Похоже, что версия Mod View для Android также находится в разработке, а версия для iOS получит новые виджеты в ближайшие месяцы. Эти шаги демонстрируют приверженность Twitch модераторам, которые играют жизненно важную роль в поддержании позитивной и безопасной среды платформы.