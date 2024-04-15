Apple готовит к выпуску новые iPad Pro с революционными OLED-дисплеями.

© Laurenz Heymann / Unsplash

Согласно инсайдерской информации, Apple готовится к выпуску новых моделей iPad Pro с OLED-дисплеями в начале мая. Недавняя бета-версия iOS 17.5 раскрыла ряд деталей об этих грядущих планшетах.



Как выяснилось, поставщиками OLED-экранов для iPad Pro станут LG и Samsung. Кодовые названия новых моделей - DP875 и STUUP1. Примечательно, что даже 11-дюймовый iPad Pro получит OLED-панель, в то время как текущее поколение использует ЖК-дисплей.



Таким образом, различие в качестве экранов между 11-дюймовой и 12,9-дюймовой версиями нивелируется. До сих пор 12,9-дюймовая модель отличалась более продвинутой mini-LED подсветкой, но теперь обе будут иметь OLED-технологию.



Кроме того, анализ кода iOS 17.5 выявил упоминание Apple Pencil 3. По всей видимости, Apple представит новое поколение своего стилуса вместе с обновленными iPad Pro.



Скорее всего, Apple не будет проводить специального мероприятия для анонса новых планшетов. Вместо этого компания, вероятно, сделает презентацию с помощью пресс-релиза. Следующая крупная презентация Apple - конференция WWDC, которая пройдет 10 июня, но она будет посвящена в основном программному обеспечению.