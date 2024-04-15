Apple ускоряет переход Mac на новые чипы Apple Silicon M4. Согласно планам, первые компьютеры на M4 появятся уже в этом году, включая iMac и MacBook Pro.

Компания Apple активно продвигается вперед со своими планами по внедрению следующего поколения чипов Apple Silicon. Согласно последним сообщениям, первые компьютеры Mac на базе процессоров M4 могут быть представлены уже до конца этого года.



По словам аналитика Bloomberg Марка Гурмана, в ближайшие месяцы Apple может выпустить обновленные версии 24-дюймового iMac и начального MacBook Pro с чипами M4. Далее в график обновления Mac от Apple входят:



- 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с M4 - конец 2024 года

- Новые высокопроизводительные 14" и 16" MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max - конец 2024 - начало 2025 года

- Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro - конец 2024 - начало 2025 года

- Новые 13" и 15" MacBook Air - весна 2025 года

- Mac Studio с высокопроизводительным чипом M4 - середина 2025 года

- Mac Pro с процессором M4 Ultra - вторая половина 2025 года



Пока неизвестны технические подробности о возможностях чипов M4. Ожидается, что Apple сделает акцент на развитии искусственного интеллекта в рамках следующих обновлений macOS и iOS.



Таким образом, Apple планомерно обновляет свою Mac-линейку, постепенно переводя все модели на собственные процессоры Apple Silicon. Это позволит компании повысить производительность и энергоэффективность компьютеров Mac.