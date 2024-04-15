С 15 мая Google предоставит доступ к своим популярным инструментам редактирования фотографий, таким как "Ластик" и "Улучшение резкости", для большинства пользователей Google Фото. Ранее эти функции были ограничены только владельцами смартфонов Pixel и подписчиками платного сервиса Google One.

С 15 мая Google предоставит доступ к своим популярным инструментам редактирования фотографий, таким как "Ластик" и "Улучшение резкости", для большинства пользователей Google Фото. Ранее эти функции были ограничены только владельцами смартфонов Pixel и подписчиками платного сервиса Google One.



Главным инструментом станет "Ластик", позволяющий удалять нежелательные элементы с фотографий, такие как случайные люди или предметы на заднем плане. Google использует искусственный интеллект, чтобы заполнять пробелы, создавая иллюзию однородного фона.



Также доступным станет инструмент "Улучшение резкости", который поможет скорректировать фокус снимков с помощью технологий ИИ.



Помимо этих функций, пользователям Google Фото будут доступны "Портретное освещение", "Магическая коррекция" и другие инструменты редактирования. Новые возможности появятся на Chromebook, Android-устройствах и iPhone.



Однако Google сохраняет определенные стимулы для покупки своих устройств Pixel или подписки на сервис Google One, предоставляя больше бесплатных возможностей редактирования для их владельцев