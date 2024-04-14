Возможный первый планшет POCO может получить впечатляющие характеристики с большим экраном, мощной батареей и продвинутыми функциями. Скоро ли новинка выйдет на рынок?

Компания POCO, дочерняя структура Xiaomi, может в скором времени представить свой первый планшетный компьютер под названием POCO Pad. Об этом свидетельствуют данные из Европы.



Согласно информации портала GizmoChina, устройство было замечено при прохождении сертификации Европейской комиссии под номером модели 2405CPCFBG. Этот факт подтвердил надежный источник Skrzypek на платформе X.



Вероятно, планшет POCO Pad будет переименован в Redmi Pad Pro, так как обе компании входят в состав Xiaomi. Соответственно, ожидается, что характеристики будут аналогичными.



Redmi Pad Pro, как предполагается, получит 12,1-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2,5K. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.



Планшет будет работать под управлением операционной системы Android 14. Также он получит четырехканальную аудиосистему, 8-мегапиксельные камеры спереди и сзади, а также традиционный аудиоразъем 3,5 мм.



Стоит отнестись к этой информации с определенной долей скепсиса, так как пока она не получила официального подтверждения самой POCO. Дождемся дополнительных сведений о новом планшетном компьютере.