iOS 18 расширит возможности кастомизации iPhone. Ожидаются новые функции ИИ и свободное размещение иконок на экране.

© macrumors.comПо сообщениям инсайдеров и утечкам информации, предстоящее обновление операционной системы iOS 18 для iPhone может стать одним из самых значительных за последние годы. Ожидается, что новая версия iOS будет включать в себя ряд функций на основе искусственного интеллекта, а также предложит пользователям больше возможностей для кастомизации.



Как сообщает известный журналист Марк Гурман, Apple планирует внедрить в iOS 18 различные AI-инструменты, которые помогут пользователям в их повседневных задачах. Кроме того, главный экран iPhone станет более настраиваемым. Это продолжает тенденцию Apple по расширению возможностей персонализации, которая началась с введения виджетов, настраиваемых иконок приложений и кастомизируемого экрана блокировки.



По данным MacRumors, одним из ключевых нововведений iOS 18 станет возможность свободно размещать иконки приложений на главном экране, оставляя между ними пустые области. До сих пор значки всегда автоматически выравнивались сверху вниз и слева направо. Хотя иконки, вероятно, по-прежнему будут привязаны к невидимой сетке для единообразия, пользователи смогут создавать промежутки между ними, формируя собственные строки и столбцы.



Такой подход к организации главного экрана роднит iOS с конкурирующей платформой Android. На протяжении многих лет фиксированное расположение иконок считалось отличительной чертой iPhone. Возможные изменения в iOS 18 означают отход Apple от этого принципа.



Предполагается, что первая презентация iOS 18 состоится в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC24. Это мероприятие является одним из важнейших в календаре Apple. Официального объявления о датах проведения WWDC24 пока не было, но ожидается, что информация появится в ближайшее время.