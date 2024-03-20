Honor Watch GS 4: стильные часы с GPS, NFC и 100+ режимами тренировок. Band 9: AMOLED-браслет с SpO2, 96 режимами и 2-недельной автономностью.

На прошедшем в Китае мероприятии компания Honor официально представила новые модели носимых устройств - смарт-часы Watch GS 4 и фитнес-браслет Band 9. Презентация новинок состоялась одновременно с анонсом смартфонов Honor Magic 6 Ultimate Edition и Honor Magic 6 Porsche Design RSR.



Honor Watch GS 4 оснащены 1.43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей. Часы предлагаются в трех цветовых вариантах: Galaxy Shuttle по цене 999 юаней (около 138 долларов США), а также Jasper Astrolabe и Starry Sky Exploration по цене 1199 юаней (примерно 165 долларов США). Среди ключевых характеристик Watch GS 4 - измерение различных показателей здоровья, более 100 спортивных режимов, возможность совершать звонки, до 14 дней автономной работы, водонепроницаемость и совместимость с популярными мобильными ОС.



Фитнес-браслет Honor Band 9 получил 1.57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Устройство будет доступно в двух версиях: без NFC по цене 249 юаней (около 34 долларов США) и с поддержкой NFC за 299 юаней (примерно 41 доллар США). Оба варианта представлены в черном, синем и фиолетовом цветах. Honor Band 9 также предлагает функции отслеживания показателей здоровья, множество спортивных режимов, длительное время автономной работы и водонепроницаемость.



Точные даты начала продаж и доступность новых устройств Honor на глобальном рынке будут объявлены дополнительно.