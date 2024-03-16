OpenAI представит Sora: ИИ, создающий видео из текста. Релиз состоится уже в этом году.

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OpenAI, некоммерческая исследовательская лаборатория, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, анонсировала скорый выход Sora. Эта генеративная модель ИИ способна создавать видеоролики из текстовых описаний, редактировать видео и даже добавлять к ним новые кадры.



Демонстрация возможностей Sora, состоявшаяся в феврале, вызвала большой интерес, однако точная дата релиза не была объявлена.



В интервью технический директор OpenAI Мира Мурати сообщила, что Sora будет доступна уже в этом году, возможно, даже через несколько месяцев.



Sora будет доступна по цене, сходной с DALL-E, инструментом ИИ для генерации изображений.



Сгенерированные Sora видео будут иметь водяные знаки, а сама модель, вероятно, не будет иметь возможности создавать видео с участием известных личностей.



Sora станет революционным инструментом для видеоредакторов, аниматоров и других специалистов, работающих с видеоконтентом.