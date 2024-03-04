Новинка от iQOO - планшет Pad Air с экраном 11,5" 144 Гц, производительным Snapdragon 870 и весом всего 530 г за $250.

Компания iQOO анонсировала выход на китайский рынок своего нового планшета iQOO Pad Air. Устройство появилось в продаже на площадке JD.com по цене от 1749 юаней (около $250).



Новинка оснащена 8-ядерным процессором Snapdragon 870 и идет с 8/12 Гб оперативной и 128/256/512 Гб встроенной памяти. Планшет весит всего 530 грамм при толщине корпуса 6,67 мм.



Главной фишкой iQOO Pad Air стал 11,5-дюймовый экран с разрешением 2800 x 2000 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Поддерживаются технологии 10-битного цвета, HDR 10. Максимальная яркость составляет 500 нит.



Звук обеспечивают 4 динамика мощностью по 6 Вт с поддержкой 3D звучания. Емкость аккумулятора - 8500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.



К планшету доступны аксессуары в виде стилуса iQOO Pencil и смарт-клавиатуры.