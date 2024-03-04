Несмотря на санкции, Huawei активно наращивает производство собственных ИИ-чипов и укрепляет позиции на рынке. Компания выпустила мощный процессор Ascend 910B для ИИ, сопоставимый с флагманским чипом Nvidia A100.

Китайская технологическая компания Huawei активно наращивает производство собственных ИИ-чипов, несмотря на действующие американские ограничения в отношении полупроводниковой продукции. Как сообщает South China Morning Post, Huawei активно сотрудничает с рядом местных поставщиков комплектующих.



Одним из результатов стал выпуск нового чипа Ascend 910B, произведенного SMIC по 7-нм техпроцессу. По данным SemiAnalysis, его характеристики в плане вычислительной мощности для ИИ-нагрузок сопоставимы или несколько превосходят флагманский чип A100 компании Nvidia.



Чип Ascend 910B уже доступен в Китае и активно внедряется тамошними технологическими компаниями. Так, Baidu закупила партию в 1 600 штук, а iFlytek использует его в своей вычислительной платформе. Эксперты полагают, что новая разработка Huawei может частично заместить продукцию Nvidia на китайском рынке из-за ограничений США для американской компании.



Для максимизации эффективности своих ИИ-решений Huawei развивает программно-аппаратный стек на базе Ascend. Однако пока экосистема Huawei значительно уступает платформе CUDA от Nvidia.



Тем временем Nvidia готовит несколько специализированных ИИ-чипов для Китая, включая GPU H20 и локализованную версию RTX 4090. Однако выпуск H20 пришлось отложить на 2024 год из-за производственных проблем. Эксперты полагают, что это может негативно повлиять на позиции Nvidia в Китае в пользу местных игроков вроде Huawei.