Комиссар ФКС США Брендан Карр призывает агентство расследовать действия Apple по блокировке приложения Beeper Mini, позволявшего пользователям Android получить доступ к iMessage.

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Согласно сообщениям, республиканский комиссар Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что агентство должно расследовать действия Apple по блокировке приложения "Beeper Mini". Это приложение позволяло пользователям Android получать доступ к сервису iMessage.



Карр, который неоднократно критиковал Apple и другие крупные технологические компании, выразил обеспокоенность тем, что действия Apple могли нарушить правило 14 Федеральной комиссии по связи. Эти правила требуют, чтобы "передовые коммуникационные сервисы" были доступны для людей с ограниченными возможностями.



По словам Карра, приложение Beeper "устранило разделение между "голубыми пузырьками" и "зелеными пузырьками", которое Apple поддерживает в рамках более широкого набора изоляционных практик, препятствующих конкуренции".



Карр добавил, что "более широкий набор эксклюзивных практик Apple заслуживает пристального внимания со стороны антимонопольных органов и органов по конкуренции, но Федеральная комиссия по связи также должна рассмотреть этот конкретный инцидент с точки зрения наших правил о доступности, удобстве использования и совместимости".