Компания Xiaomi объявила дату анонса глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 14 с процессором Snapdragon 8 Gen 3 - 25 февраля.

Компания Xiaomi объявила о предстоящем анонсе международной версии своего флагманского смартфона Xiaomi 14. Согласно официальному тизеру, опубликованному в социальных сетях бренда, презентация глобальных модификаций состоится 25 февраля, однако точное время мероприятия пока неизвестно.



По данным инсайдеров, за пределами Китая смартфон будет доступен в двух вариантах: базовом и продвинутом, который получит обозначение либо Pro, либо Ultra.



Все модели линейки оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 и передовыми технологиями мобильной фото- и видеосъемки. Цены на глобальные версии пока не анонсированы. Для сравнения, в Китае Xiaomi 14 стартует от $550 за базовую модель и $700 за Pro-версию в зависимости от объема памяти.