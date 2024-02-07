Предполагается, что персонаж с агрессивной внешностью и светлыми волосами станет играбельным в 21 сезоне

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Популярная королевская битва Apex Legends готовится к запуску 20 сезона. Хотя в новом сезоне не ожидается появления нового игрового персонажа, разработчики из Respawn Entertainment подготовили для игроков множество другого контента и изменений игрового процесса.



Однако внимательные фанаты заметили любопытную деталь в опубликованном разработчиками видео. На кадрах, где демонстрируется игровой процесс с участием разных легенд, можно увидеть неизвестного ранее персонажа. Предполагается, что это одна из готовящихся легенд для 21 сезона.



Известно, что новый персонаж относится к классу "Стрелок". Также можно разглядеть его внешность - светлые или седые волосы и раскрашенная верхняя часть лица. Персонаж выглядит агрессивно и держится угрожающе.



Вероятно, появление новой легенды в видео - результат ошибки или невнимательности разработчиков. Тем не менее, такая утечка информации только подогревает интерес фанатов к будущим обновлениям Apex Legends. Многие надеются в скором времени узнать подробности о загадочном новом персонаже и его способностях.