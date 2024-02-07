Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
В Apex Legends замечена новая легенда перед стартом 20 сезона
Предполагается, что персонаж с агрессивной внешностью и светлыми волосами станет играбельным в 21 сезоне

реклама

© u/5849373-throwaway

Популярная королевская битва Apex Legends готовится к запуску 20 сезона. Хотя в новом сезоне не ожидается появления нового игрового персонажа, разработчики из Respawn Entertainment подготовили для игроков множество другого контента и изменений игрового процесса. 

Однако внимательные фанаты заметили любопытную деталь в опубликованном разработчиками видео. На кадрах, где демонстрируется игровой процесс с участием разных легенд, можно увидеть неизвестного ранее персонажа. Предполагается, что это одна из готовящихся легенд для 21 сезона.

Известно, что новый персонаж относится к классу "Стрелок". Также можно разглядеть его внешность - светлые или седые волосы и раскрашенная верхняя часть лица. Персонаж выглядит агрессивно и держится угрожающе. 

Вероятно, появление новой легенды в видео - результат ошибки или невнимательности разработчиков. Тем не менее, такая утечка информации только подогревает интерес фанатов к будущим обновлениям Apex Legends. Многие надеются в скором времени узнать подробности о загадочном новом персонаже и его способностях.

#apex legends #новости игр #королевская битва #утечка информации #новости игровой индустрии #respawn
Источник: ggrecon.com
+
Написать комментарий (0)
В феврале стартует 20-й сезон “Breakout” игры Apex Legends с большим апгрейдом игроков
CD Projekt RED усиливает команду разработчиков Cyberpunk 2077 талантами из Blizzard и Ubisoft
Square Enix запускает бета-версию FINAL FANTASY XIV для расширения аудитории на Xbox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
4
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
6
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
1
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
2
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
8
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
2

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
85
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
264
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
12
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
28
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
13
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
3

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
15:10
А вредоносный пакет здесь где? Где вирусяка злобная?
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Cowboy Huggies
15:09
Зачем зубной щетке интернет, что совсем идиоты?
Хакеры через миллионы умных зубных щетов провели DDoS-атаку против швейцарской компании
Eisbrecher
15:08
>> Многие функции рендеринга удалены. Например? Какие такие функции рендеринга есть у i7, каких нет у i5?
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Ник Хобо
15:05
Может, затем, что она выступает в роли догоняющего? Если бы на 7900 XTX цена была $700, даже хайпожоры и зеленые адепты заткнулись и понесли свои деньги. Но AMD, очевидно, устраивает уровень продаж.
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
glavhyilo
15:04
это голливуду за кино-"высадка на луну" прилитело
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
Boris Kopyltsov
15:04
https://images.kinorium.com/movie/shot/458456/w1500_520559.jpg
В Голливуд пришла большая депрессия – доходы снижаются, а студии сокращают бюджет на 2024 год
Бахтиёр Кудратуллаев
15:04
вот чё бывает когда ты уважаемый дид47 с тысячами подписоты отвечаешь оверклокешному васютину.
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
Владимир Коренюгин
15:03
Как прижилось, так и называем.
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Дмитрий Ниязов
14:57
Никому не нужна приставка по цене игрового ноутбука. Можно к ноутбуку подключить любой джойстик и играть тоже комфортно. Смысл приставки что она не должна стоить больше 300 баксов и должна уже использ...
Консоль MSI Claw стоит $699 и $749
Иван Иванов
14:55
AMD снижает, а розничные магазины не спешат))
AMD снижает цены на видеокарты серии Radeon RX 7000 на фоне успехов NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем