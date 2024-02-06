Kлименко экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании 4 млрд долларов с закрытой криптобиржи BTC-e. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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42-летнему гражданину Беларуси и Кипра Александру Клименко предъявлены обвинения в США, связанные с отмыванием денег и управлением нелицензионным бизнесом денежных услуг.

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Клименко, арестованный в Латвии 21 декабря 2023 года, был экстрадирован в США. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения в случае признания виновным.

Утверждается, что Клименко был связан с криптовалютной биржей BTC-e, которая была изъята правоохранительными органами в 2017 году. BTC-e якобы получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов и использовалась для отмывания средств, похищенных с другой криптобиржи Mt. Gox.

По версии обвинения, BTC-e позволяла пользователям анонимно торговать криптовалютами, тем самым привлекая клиентов, вовлеченных в преступную деятельность.

Клименко и его компания Soft-FX якобы арендовали и обслуживали серверы BTC-e в США. Также BTC-e обвиняется в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с BTC-e и кражей средств с Mt. Gox. Ранее обвинения были предъявлены другим фигурантам.

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Также на этой неделе в США были выдвинуты обвинения против хакеров, которые похитили сотни миллионов долларов у жертв с помощью атак по обмену SIM-карт. Часть похищенных криптоактивов была отмыта через российских посредников, утверждает аналитическая компания.