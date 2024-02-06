Режим позволял пользователям читать и отправлять сообщения, совершать звонки и управлять мультимедиа во время использования навигации в Картах Google.

Google официально подтвердила, что 7 февраля прекратит использование режима вождения Google Assistant в приложении Карты Google. Ранее сообщалось, что этот режим будет отключен, теперь информация получила официальное подтверждение.



Режим вождения Google Assistant позволял пользователям читать и отправлять сообщения, совершать звонки и управлять мультимедиа во время использования навигации в Картах Google. Его отключение происходит после того, как в 2022 году была удалена панель управления этим режимом. Вместо нее остался упрощенный интерфейс с кнопками для Google Assistant, быстрым переходом к карте и сеткой приложений.



Интерфейс 2022 года включал панель в нижней части экрана с увеличенными кнопками для Assistant, кнопкой возврата к карте и сеткой приложений для музыки, подкастов и аудиокниг. Это позволяло оптимизированно просматривать медиаконтент во время навигации.



Однако 7 февраля этот режим будет отключен. Пользователи видят соответствующее уведомление в нижней части экрана. Помимо этого, в тот же день Google удалит плитку "Поездка на работу" на Nest Hub и других интеллектуальных дисплеях.



Как альтернативу Google предлагает использовать голосовое управление навигацией в Картах с помощью нового голосового помощника, представленного в прошлом году.



Эти изменения отражают стремление Google оптимизировать взаимодействие пользователей с ее сервисами и возможно внедрить новый функционал в будущем. По мере развития технологий компания адаптирует свои продукты к меняющимся потребностям аудитории.