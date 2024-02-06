Google заменяет chatbot Bard на более новый продукт - Gemini. Переход намечен на следующую неделю. Gemini получит отдельное приложение и со временем заменит Google Assistant на Android.

Компания Google сообщила о планах заменить своего chatbot Bard на более новый продукт - Gemini. Согласно утечке информации, переход произойдет на следующей неделе.



Bard был представлен компанией в начале 2023 года как конкурент ChatGPT от OpenAI. Однако вскоре после запуска столкнулся с критикой из-за ошибок в ответах.



В декабре 2023 Google анонсировала Gemini - улучшенную модель искусственного интеллекта. Gemini уже интегрирована в некоторые продукты Google, включая Pixel 8 Pro и Galaxy S24 от Samsung.



Согласно утечке, Google заменит название Bard на Gemini, а платная версия Bard Advanced будет переименована в Gemini Advanced. Последняя будет запущена 7 февраля более чем в 150 странах, пока только на английском языке.



Кроме того, для Gemini будет выпущено отдельное мобильное приложение. Предполагается, что со временем Gemini полностью заменит Google Assistant в качестве голосового помощника на устройствах Android.



Таким образом, Google консолидирует свои разработки в сфере искусственного интеллекта вокруг единой платформы Gemini, которая со временем должна стать ключевым продуктом компании.