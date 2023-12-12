Российская компания "Открытая мобильная платформа" представила обновленную версию операционной системы "Аврора 5.0" для смартфонов и планшетов. Интерфейс ОС был полностью переработан по образцу Android

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Компания "Открытая мобильная платформа" представила обновленную версию российской мобильной операционной системы "Аврора 5.0" на мероприятии Rostelecom Tech Day. Главное отличие новой версии - полностью переработанный пользовательский интерфейс, который был сделан по образцу популярных зарубежных ОС, таких как Android.



По словам гендиректора компании-разработчика Павла Эйгеса, новый дизайн призван сделать "Аврору" более удобной и понятной для пользователей. Разработчики учли опыт ведущих производителей смартфонов и вложили немало усилий в модернизацию интерфейса российской ОС.



Первые смартфоны и планшеты на базе "Авроры 5.0" должны появиться в розничной продаже уже в 2024 году. По замыслу создателей, обновленная мобильная платформа будет интересна не только обычным пользователям, но и корпоративному сектору