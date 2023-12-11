Инновационный дизайн обещает новую 3D-перспективу в играх.

На проходящей в китайском городе Ухань выставке цифровых технологий и потребительской электроники (DTC) 2023 компания TCL продемонстрировала свой новый 31-дюймовый игровой монитор с куполообразным экраном.



Этот инновационный монитор с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, по словам производителя, способен передать "новую 3D-перспективу" за счет своей нестандартной формы. Обычно подобные куполообразные экраны используются в профессиональных симуляторах, тогда как данная модель ориентирована на домашнее применение.



Помимо этого, TCL продемонстрировала на выставке и другие инновационные OLED-решения: 65-дюймовый 8K-монитор, компактный 27-дюймовый 8K-экран, а также 57-дюймовую модель с технологией Mini-LED.