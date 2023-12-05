Google отложила запуск чат-бота Gemini из-за сложностей с ответами на запросы, которые не являются на английском языке. Решение генерального директора компании Сундара Пичаи направлено на доработку модели для повышения надежности.

Google отложила запуск своего нового ИИ-чат бота Gemini, первоначально запланированный на эту неделю. Как сообщается, причиной задержки стали сложности в обработке чат-ботом запросов на неанглийских языках.



Генеральный директор Google Сундар Пичаи принял решение отложить запуск Gemini и отменить запланированные мероприятия. Это свидетельствует о стремлении компании выпустить надежный чат-бот, который соответствовал бы высоким стандартам функциональности.



Хотя конкретная природа проблем, с которыми столкнулся Gemini, не раскрывается, очевидно, что их решение является главным приоритетом для Google. Ожидается, что Gemini будет запущен в январе после доработки возможностей и повышения отзывчивости.



Gemini был представлен на мероприятии Google I/O в мае как ответ на успех ChatGPT от OpenAI. По словам главы DeepMind Демиса Хассабиса, Gemini должен превзойти ChatGPT по мощности и возможностям. В основе Gemini лежит технология AlphaGo от DeepMind.



Google позиционирует Gemini как мультимодальную модель с исключительной эффективностью в интеграции инструментов и API. Как только модель пройдет тщательное тестирование на безопасность, Gemini станет доступен в различных конфигурациях для широкого спектра продуктов, приложений и устройств.