OnePlus представила флагман OnePlus 12 с ярчайшим 6,82" дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой, 100Вт зарядкой. Старт продаж в Китае 10 декабря по цене от 4 299 юаней.

Компания OnePlus официально представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 12 на китайском рынке. Телефон оснащен последним процессором Snapdragon 8 Gen 3 и ярчайшим дисплеем из всех существующих смартфонов с пиковой яркостью 4500 нит.



Базовая модель в Китае поставляется с 16 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти стандартов LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно. Дисплей диагональю 6,82 дюйма с разрешением 3168x1440 пикселей поддерживает технологию LTPO и может автоматически регулировать частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Это позволяет экономить заряд батареи емкостью 5400 мАч. Поддерживается как проводная зарядка мощностью 100 Вт, так и беспроводная до 50 Вт.



Камера OnePlus 12 состоит из трех модулей: основной 50 Мп сенсор, ультраширокоугольный 48 Мп и телеобъектив 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон работает на операционной системе ColorOS 14, основанной на Android 14.



Базовая комплектация OnePlus 12 с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти обойдется покупателям в Китае в 4 299 юаней (около $606). Продажи стартуют 10 декабря. Информации о глобальном запуске пока нет.