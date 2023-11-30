Теперь в приложении можно создавать картинки при помощи текстовых описаний.

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Компания Microsoft интегрировала в приложение для рисования Paint технологию Cocreator, основанную на искусственном интеллекте. Эта функция ранее использовалась в поисковике Bing и позволяет генерировать изображения на основе текстовых описаний.



Теперь пользователи Paint в Windows 11 могут создавать картинки при помощи ИИ. Для этого нужно выбрать в меню приложения иконку Cocreator, ввести в специальном поле описание желаемого изображения и выбрать стиль. После нажатия кнопки "Создать" система генерирует три варианта картинки, один из которых можно вставить в холст Paint для дальнейшего редактирования.



Кроме поддержки Cocreator, в Paint появились такие функции, как прозрачность, слои и удаление фона. Это расширяет возможности приложения для цифрового рисования в Windows 11. Интеграция технологий искусственного интеллекта соответствует общей тенденции улучшения встроенных приложений операционной системы.