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Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о планах расширить выпуск своей новой мобильной операционной системы HyperOS для ряда популярных смартфонов компании.
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Согласно заявлению Xiaomi, обновление до HyperOS станет доступно в следующем месяце для смартфонов серий Xiaomi 12S, Xiaomi 12 и Redmi K50. В список совместимых устройств вошли:
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming Edition
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
HyperOS была анонсирована в прошлом месяце как преемник популярной оболочки MIUI. Новая ОС фокусируется на производительности, интеграции искусственного интеллекта, межустройственной связи и безопасности. Изначально планировалось, что HyperOS будет предустановлена только на новые смартфоны серии Xiaomi 14.
Однако теперь компания решила ускорить внедрение HyperOS, сделав её доступной для замены MIUI на выбранных более ранних моделях флагманских смартфонов. Это позволит расширить охват новой ОС и получить ценную обратную связь от пользователей для дальнейшего развития платформы.