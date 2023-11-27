Xiaomi анонсировала расширение выпуска новой мобильной ОС HyperOS на смартфоны серий Xiaomi 12, Xiaomi 12S и Redmi K50.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о планах расширить выпуск своей новой мобильной операционной системы HyperOS для ряда популярных смартфонов компании.

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Согласно заявлению Xiaomi, обновление до HyperOS станет доступно в следующем месяце для смартфонов серий Xiaomi 12S, Xiaomi 12 и Redmi K50. В список совместимых устройств вошли:

- Xiaomi 12S Ultra

- Xiaomi 12S Pro

- Xiaomi 12S

- Xiaomi 12 Pro

- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

- Xiaomi 12

- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

- Redmi K50 Ultra

- Redmi K50 Gaming Edition

- Redmi K50 Pro

- Redmi K50

HyperOS была анонсирована в прошлом месяце как преемник популярной оболочки MIUI. Новая ОС фокусируется на производительности, интеграции искусственного интеллекта, межустройственной связи и безопасности. Изначально планировалось, что HyperOS будет предустановлена только на новые смартфоны серии Xiaomi 14.

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Однако теперь компания решила ускорить внедрение HyperOS, сделав её доступной для замены MIUI на выбранных более ранних моделях флагманских смартфонов. Это позволит расширить охват новой ОС и получить ценную обратную связь от пользователей для дальнейшего развития платформы.