В России разработана вакцина от спящего туберкулеза. Новый препарат должен защитить от инфицирования и реактивации латентной формы болезни.

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Центр имени Гамалеи близок к завершению клинических испытаний новой вакцины от туберкулеза. О разработке сообщил в интервью директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

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По его словам, в настоящее время в России используется вакцина БЦЖ, которая защищает детей от тяжелых форм туберкулеза, но не предотвращает само заражение. Новая вакцина ГамТБвак призвана решить эту проблему и обеспечить защиту от инфицирования туберкулезом.

Кроме того, ученые центра разрабатывают модификацию вакцины, которая будет предотвращать реактивацию латентных форм туберкулеза. По оценкам, около трети населения Земли являются носителями "спящего" туберкулеза.

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Гинцбург выразил надежду, что новая вакцина позволит кардинально улучшить эпидемиологическую ситуацию с этим заболеванием. Планируется, что ГамТБвак будет зарегистрирована в 2024 году.