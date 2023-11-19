NVIDIA удалила видеокарту RTX 4090 со своего сайта в Китае после введения ограничений на экспорт графических чипов AD102 в эту страну

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Американская компания NVIDIA, производитель видеокарт и технологий компьютерной графики, приняла решение прекратить продажи своей новейшей флагманской модели GeForce RTX 4090 на территории Китая.

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Об этом стало известно после того, как видеокарта исчезла с официального китайского сайта компании. Там больше нет упоминаний о модели RTX 4090 в разделе продукции, а также в сравнительных таблицах производительности видеокарт.

Аналитики связывают это решение NVIDIA с введением новых ограничений на экспорт технологий в Китай со стороны США. В частности, под запрет попали поставки в Китай чипов AD102, которые используются в видеокартах GeForce RTX 4090.

Ожидается, что в ближайшее время имеющиеся складские запасы модели RTX 4090 в Китае будут распроданы, и новых поставок уже не последует. Это также приведет к росту цен на оставшиеся видеокарты.

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NVIDIA пока не дала официальных комментариев относительно причин прекращения продаж RTX 4090 в Китае. Однако исчезновение модели с локального сайта компании может свидетельствовать о скором завершении ее присутствия на китайском рынке.