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Американская компания NVIDIA, производитель видеокарт и технологий компьютерной графики, приняла решение прекратить продажи своей новейшей флагманской модели GeForce RTX 4090 на территории Китая.
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Об этом стало известно после того, как видеокарта исчезла с официального китайского сайта компании. Там больше нет упоминаний о модели RTX 4090 в разделе продукции, а также в сравнительных таблицах производительности видеокарт.
Аналитики связывают это решение NVIDIA с введением новых ограничений на экспорт технологий в Китай со стороны США. В частности, под запрет попали поставки в Китай чипов AD102, которые используются в видеокартах GeForce RTX 4090.
Ожидается, что в ближайшее время имеющиеся складские запасы модели RTX 4090 в Китае будут распроданы, и новых поставок уже не последует. Это также приведет к росту цен на оставшиеся видеокарты.
NVIDIA пока не дала официальных комментариев относительно причин прекращения продаж RTX 4090 в Китае. Однако исчезновение модели с локального сайта компании может свидетельствовать о скором завершении ее присутствия на китайском рынке.