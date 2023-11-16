Теперь подростки по всему миру могут задавать вопросы ИИ-помощнику на английском языке.

Источник изображения: unsplash.com / Mojahid Mottakin

Компания Google объявила о расширении доступа к своему ИИ-чат-боту Bard для подростков по всему миру. Теперь подростки, у которых в настройках аккаунта Google указан английский язык и которые достигли минимального возраста для самостоятельного управления аккаунтом Google, смогут общаться с Bard.

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Минимальный возраст варьируется в разных странах от 13 до 16 лет. Подростки могут задавать Bard вопросы, связанные с учебой и развитием, например, как написать речь кандидата в президенты школы, получить совет о выборе университета или идеи для научного проекта.

Google внедрила соответствующие меры безопасности для защиты несовершеннолетних пользователей. Bard обучен распознавать неподходящий для подростков контент и не возвращать запрещенные или возрастные ответы.

Кроме того, при первом фактологическом вопросе от подростка Bard автоматически запустит функцию повторной проверки, возвращая результаты поиска Google. Это поможет подросткам развивать информационную грамотность и критическое мышление.

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Google надеется, что доступ к Bard поможет подросткам в обучении и личностном развитии. Компания пообещала и дальше совершенствовать функции безопасности ИИ-чат-бота для несовершеннолетних пользователей.