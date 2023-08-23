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OpenAI представила возможность доработки одной из своих моделей генерации текста - GPT-3.5 Turbo.
OpenAI представила возможность адаптировать модель GPT-3.5 Turbo под конкретные задачи. Благодаря доработке разработчики смогут настраивать язык модели с помощью собственных данных, получая оптимизированные версии для решения своих задач.

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Источник фото: Unsplash

Компания OpenAI представила возможность доработки одной из своих компактных моделей генерации текста GPT-3.5 Turbo. Эта функция позволяет разработчикам настраивать модель языка для конкретных задач и сценариев использования. Благодаря доработке разработчики могут обучать модель с использованием собственных данных, в результате чего получается настроенная модель, оптимизированная для решения задач заказчика.

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Как утверждает OpenAI, доработанная версия GPT-3.5 Turbo продемонстрировала потенциал для выполнения некоторых задач на уровне или даже лучше базовой модели GPT-4. Это обновление предоставляет разработчикам возможность создавать и внедрять модели, оптимизированные для конкретных приложений. Оно позволяет гибко использовать GPT-3.5 Turbo для различных задач генерации текста.

В настоящее время возможность доработки доступна через API OpenAI, и ожидается, что в будущем она также будет доступна для GPT-4. В целом, внедрение доработки для GPT-3.5 Turbo расширяет возможности разработчиков по использованию этой модели генерации текста и адаптации ее под свои конкретные потребности.

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