Компания КЕХ Армения, связанная с Авито, изменила систему оплаты труда в Армении, привязав зарплаты к курсу рубля.

Источник фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания "КЕХ Армения", связанная с российским сервисом объявлений "Авито", приняла решение привязать размер заработных плат своих сотрудников в Армении к текущему курсу российского рубля.



Согласно приказу, подписанному 2 августа директором "КЕХ Армения" Денисом Анисимовым, зарплаты будут индексироваться в зависимости от соотношения курса армянского драма и рубля. Это приведет к снижению реальных доходов из-за разницы валютных курсов.



В "Авито" мотивируют такое решение тем, что компания получает доходы в рублях, а при выплате зарплат в драмах несет убытки из-за колебаний курса. По расчетам, к концу 2023 года убытки могут составить 1,6 млрд рублей.



Сотрудникам, не согласившимся на новую систему оплаты, пригрозили увольнением. В "Авито" заявили, что не могут "брать неконтролируемый валютный риск".