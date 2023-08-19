Маск готовится переключить "X" (бывший Twitter) на 'мут', удалив функцию блокировки.

Источник фото: macrumors.com

Владелец "X" (бывший Twitter), Илон Маск, недавно заявил о своем намерении удалить функцию блокировки пользователей на популярной социальной платформе. Маск считает, что функция блокировки не имеет смысла и вместо нее пользователи могут использовать функцию «Заглушить».



Основное различие между этими функциями заключается в том, что «Заглушить» просто скрывает контент определенных пользователей, в то время как «Блокировать» препятствует другим людям видеть ваш контент, подписываться на вас и взаимодействовать с вами.



По словам Маска, в будущем единственным способом фильтрации контента в Twitter будет функция «Заглушить», хотя для прямых сообщений все же будет сохранена функция блокировки. Отмена функции блокировки может привести к возможности взаимодействия спам-аккаунтов и назойливых пользователей с людьми, которые ранее могли бы заблокировать их.



Однако, стоит отметить, что даже если учетная запись будет «заглушена», она все равно сможет подписаться на вас, просматривать ваш контент, отвечать на него и добавлять в избранное, перепостить и цитировать ваши твиты.



Реакция сообщества на эту заявку была преимущественно негативной, и неясно, сможет ли Маск реализовать свое намерение удалить функцию блокировки. На данный момент нет информации о том, когда это может произойти.