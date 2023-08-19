Утечки: мощный PlayStation 5 Pro с 3.6ГГц CPU и 2.7ГГц GPU станет монстром 4K-трассировки

Источник фото: Techtimes.com

Согласно недавним утечкам информации, Sony готовит к выпуску обновленную версию своей игровой консоли - PlayStation 5 Pro. Утечки показывают, что новый PS5 Pro будет значительно мощнее своего предшественника с улучшенными характеристиками процессора и графического процессора.



По сообщениям RedGamingTech, новая консоль будет оснащена интегрированным GPU и процессором с частотой 3.6 ГГц. Эти улучшенные спецификации, по мнению контент-создателя, делают PS5 Pro "монстром трассировки лучей в 4K".



Среди утечек спецификаций PS5 Pro:



- Новый пользовательский APU с процессом TSMC 5/4nm

- 8 ядер на основе Zen 4

- Интегрированный GPU с 30 рабочими группами (WGP) и 60 вычислительными блоками (CU)

- iGPU может быть основан на архитектуре RDNA 3 или RDNA 3.5

- APU может иметь 96 ROP (на 50% больше по сравнению с базовым PS5)

- Более высокие тактовые частоты CPU 3.6GHz и GPU 2.7GHz

- 16 ГБ памяти GDDR6

- Потенциально улучшенный встроенный NVMe SSD



По сообщениям Beebom, PS5 Pro будет в два раза мощнее стандартного PS5, превосходя его на 123.6%. Это подразумевает, что новый PS5 Pro будет значительно быстрее при запуске. С его мощным графическим процессором и CPU игроки могут ожидать улучшенных графических возможностей, включая трассировку лучей и 4K разрешение.



Новый PS5 Pro также вполне может поддерживать производительность до 60 кадров в секунду, особенно при работе в режиме Fidelity.