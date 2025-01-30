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Philips анонсировала наушники H8000E с активным шумоподавлением
Особенностью модели стала возможность при надобности заменить аккумулятор, что увеличивает их ремонтопригодность и продлевает срок службы

Компания Philips анонсировала новую модель наушников H8000E с активным шумоподавлением (ANC). Выпуск запланирован на сентябрь 2025 года. Модель разработана с учетом современных технологических требований и включает функции, направленные на длительную эксплуатацию, а также использование экологичных материалов.

В наушниках установлены 40-миллиметровые динамики с графеновым покрытием. Этот материал широко применяется в устройствах премиум-класса благодаря своим характеристикам. Он способствует снижению искажений звука и обеспечивает стабильное качество воспроизведения аудиосигнала.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и совместимы с современными аудиокодеками, такими как LDAC, LC3 и Bluetooth Auracast. Эти технологии позволяют подключаться к совместимым устройствам и передавать аудиосигнал с минимальными потерями качества. Поддержка новых стандартов связи делает модель универсальной для различных устройств.


Модель оснащена адаптивным ANC с пятью уровнями настройки через приложение Philips Headphones. Четыре микрофона обеспечивают эффективное подавление внешних шумов. Два дополнительных микрофона с поддержкой ИИ оптимизируют качество голоса во время телефонных звонков, что особенно важно в условиях повышенного уровня шума.

Время автономной работы составляет до 50 часов при включенном ANC и до 70 часов без его использования. Функция быстрой зарядки позволяет получить до 8 часов работы после 10 минут подзарядки. Наушники оснащены съемным аккумулятором, что увеличивает их ремонтопригодность и продлевает срок службы. Амбушюры выполнены съемными и могут быть заменены при необходимости.

Philips пока не раскрывает точную стоимость модели. Продажи начнутся в сентябре 2025 года. Модель ориентирована на средний ценовой сегмент и предназначена для пользователей, заинтересованных в современных технологиях и экологичных решениях.

#новинка #наушники #philips #h8000e
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