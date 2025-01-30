Температура воздуха в Москве достигла 8 градусов по Цельсию

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил ТАСС, что 30 января 2025 года в Москве был зарегистрирован новый температурный рекорд. Метеорологическая станция ВДНХ зафиксировала температуру воздуха, которая составила +8,1°C. Это значение значительно превысило предыдущий максимальный показатель для данного календарного дня.

Вильфанд также уточнил, что значение температуры выше +8°C в январе фиксируется лишь второй раз за всю историю метеорологических наблюдений, которые проводятся с 1879 года. Ранее синоптик уже обращал внимание на аномально высокие температуры текущего месяца, предполагая, что январь 2025 года может стать самым тёплым за всё время наблюдений.

Вильфанд в предыдущем заявлении сообщил, что текущий метеорологический профиль месяца демонстрирует устойчивые положительные аномалии. Высока вероятность, что по итогам января он установит новый рекорд.

На данный момент самым тёплым январем в столице остаётся 2020 год со средней температурой 0°C. Если прогнозируемые показатели подтвердятся, 2025 год превзойдёт этот результат.