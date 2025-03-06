После 5-летнего перерыва, с 7 по 9 марта в «Крокус Экспо» состоится масштабный фестиваль игр и хобби «Игрокон». Гостей ждут сотни настольных игр, видеоигры, мастер-классы, лекции, турниры, розыгрыши, косплей, насыщенная шоу-программа и автограф-сессии со знаменитостями.

На мероприятии дадут опробовать сотни настолок разных издательств и жанров: от вечериночных до хардкорных, а гейммастера помогут разобраться во всех тонкостях и подобрать соперников по силам. Обособленные локации посвятят новинкам – «Черной книге» и «Изнанке», детским играм, а также еще не изданным прототипам. Желающие смогут принять участие в различных турнирах. Проект Warforge расскажет об 11 варгеймах, организует мастер-классы по сборке и покраске фигурок. Любители НРИ смогут пройти приключения по популярным системам, а для поклонников карт будет зона с ККИ «Берсерк». «Звезда» организует семинары по моделированию.

В этом году впервые появится видеоигры. Дадут опробовать более 50 игр от независимых разработчиков, ознакомиться с проектами «Фабрики видеоигр», столичных разработчиков и инвестфонда Indie Go. Желающие смогут ощутить себя гонщиком болида в GoRace.ru или пилотом авиации в симуляторе от 1С Game Studios. Почитателям классики будет предложено окунуться в ретро-атмосферу, сыграв в StarCraft и Quake по сети или запустив Dendy и Sega.

На сцене ждут косплей, розыгрыши, презентации и выступления. Блогеры из IXBT.games расскажут, как гармонично сочетать в играх реальную историю и вымысел, а также наградят победителей премии IGRA. На Streamfest Awards отметят лучших стримеров. Свои зоны будут у популярных шоу «Подземелья Чикен Карри», «Импровизаторы», Utopia Show и «КликКлак». На выставке «Родная игрушка» познакомят с игрушками разных времен и народов и научат их изготавливать.

Поклонники книг и графических романов смогут встретиться с фантастом Вадимом Пановым, посетить презентации новинок, лекции, мастер-классы от издательства Bubble и стенд журнала «Мир фантастики». Желающие смогут задать вопросы Дмитрию Чеботареву и Артуру Сопельнику, получить автографы и сфотографироваться, а любители азиатской культуры – встретиться с актерами дубляжа аниме. В лектории также запланирована большая программа с ведущими спикерами индустрии. Voltep покажут свою метавселенную и даже дадут унести ее кусочек с собой. Будет работать рынок с мерчем, книгами, комиксами, играми и сувенирами – некоторые издательства привезут эксклюзивы для выставки.



