Что важней - часто косить газон и иметь опрятную лужайку или позволить пчелам и другим насекомым размножаться? В Америке это нешуточный вопрос.

В 2021 году Калифорния предложила запретить продажу новых двигателей малой мощности для газонокосилок и бензиновых генераторов. Запрет вступает в силу в следующем году, и все больше штатов и городов предлагают аналогичные запреты. Бостон, Нью-Йорк, Даллас хотят сократить использование двигателей внутреннего сгорания для ухода за газонами, и теперь, когда весна наступила, с весной в США на борьбу с газонокосилками встают также общественные движения.

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Суть вопроса в том, что соперничающие группировки выступают за и против тщательной заботы о газонах. Одна сторона говорит, что идеально ухоженный зеленый газон имеет важное значение, не только в культурном смысле, но и в цене собственности. Идеал американского дома всегда с безупречной покошенной лужайкой. Хорошо выглядящий дом и идеально покошенная лужайка перед ним повышают цену продажи такого дома. На цену продажи влияют хорошо выглядящие соседние дома и участки. Американцы вовсе не хотят снижать стоимость своего дома. Это во многом связано с тем, что американцы довольно мобильны и за свою жизнь могут несколько раз переселяться по всей стране, продавая и покупая новые дома.

Другая сторона утверждает, что необходимость частого и тщательного ухода за газоном вредна для окружающей среды. Двигатели внутреннего сгорания, такие как те, что в косилках и листовых воздуходувках, могут выделять столько же загрязнений, сколько и пассажирские транспортные средства, поэтому их ограничение может иметь положительный эффект для экологии.

Общественные движения играют серьезную роль в политической жизни страны. Много граждан по тем или иным причинам принимают участие в общественных движениях и им нужна цель, «которую можно было бы победить». В данном случае общественные движения обратили внимание на ухоженные газоны. Такие движения, как "Нет Косьбе Газонов в Мае", в настоящее время становятся настолько популярными, что некоторые города в этом месяце не будут выписывать штраф домовладельцам, которые позволяют зарастать своим газонам. Но, несмотря на то, что отдельные города не станут выписывать штрафы в мае, ассоциации домовладельцев и соседи будут осуждать (и штрафовать) сторонников движений "Без косы" или "Низкий покос".

Тщательный уход за газонами предполагает, что их нужно часто поливать. Частый полив усугубляет во многих регионах США (особенно в Калифорнии) проблему нехватки пресной воды. Частая стрижка газона наносит ущерб местной фауне, для которой низко стриженный газон не является ни укрытием, ни кормовой базой. Исследования показали, что стрижка травы каждые две недели (или реже) отлично подходит для пчел, которые собирают нектар на цветках одуванчиков и на подросшем клевере. В последнее время, когда трава низко стриглась, на газонах не успевали вырасти цветы, пчелам не хватало нектара. То же самое произошло и с бабочками.

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Две воюющие стороны, похоже, не могут договориться о том, что более важно, и дебаты о газонокосилках, кажется, сейчас достигли первых рядов Америки. Как и в большинстве других случаев, ответ мог бы быть золотой серединой. "Ленивый подход газонокосилки", который по определению хотя и несет некоторый негативный подход, явился бы удобным компромиссом между еженедельной и ежемесячной косьбой газонокосилкой.