Honda разработала три экспериментальных коробки передач для горных велосипедов, но уничтожила все прототипы, как только они выиграли гонки.

Дизайн горных велосипедов за последние годы прошел долгий путь. Производители велосипедов экспериментировали со всеми видами технологий, пытаясь сделать поездки на велосипеде быстрее, легче и надежнее. Автопроизводитель Honda тоже попробовал свои силы в дизайне горных велосипедов.

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Еще в начале 2000-х Honda начала экспериментировать с конструкцией коробки передач на горных велосипедах для скоростного спуска, на которых до этого момента использовались только планетарные редукторы с шестеренками, которые вы все еще видите на большинстве велосипедов по сей день. Но для своего применения первого автомобильного опыта в горных велосипедах автопроизводитель решил использовать то, что он уже знал. Honda взяла кое-что имеющееся из автомобильного мира и уменьшила его для езды на велосипеде.

Первое поколение коробки передач Honda для велосипедов

Таким образом, первый горный велосипед Honda для скоростного спуска был оснащен бесступенчатой коробкой передач, или CVT.

Как и в любом вариаторе, который вы найдете в автомобильном мире, коробки передач позволили гонщикам эффективно выбирать из бесконечного числа передач между двумя заданными точками. Для этого в экспериментальной коробке передач использовался распределительный вал и ряд рычагов для изменения передаточного отношения.

Преимущество этого было в том, что переключение было почти мгновенным, и было гораздо меньше риска пропустить передачу. Коробки также считались более эффективными, а в модели Honda второго поколения они также были довольно компактными – это означает, что гонщики выигрывают от увеличения дорожного просвета при езде по особенно извилистым маршрутам. Второе поколение коробки передач Honda для велосипедов

Но, к сожалению, эти вариаторы были всего лишь прототипами, и у Honda редко была возможность участвовать в гонках на них и действительно показать, на что способна технология. Однако у Honda был еще один трюк в рукаве, который был представлен в 2004 году, когда она вошла в состав команды на чемпионате мира по маунтинбайку.

Для своего первого гоночного велосипеда, получившего название RN-01 G-Cross, Honda имела секретную коробку передач. Согласно патентам, которые были обнародованы много лет спустя, третий экспериментальный переключатель был больше похож на дизайн “переключателя в коробке”, как объясняет Cycling About:

“Решением стал переключатель в коробке передач: 7-ступенчатая система передач, в которой использовались те же компоненты, что и в обычной трансмиссии, но все они были изолированы от элементов.

“Коробка передач работала за счет передачи мощности от педали к звездочке, расположенной на коленчатом валу. Когда эта звездочка поворачивалась, она приводила внутреннюю цепь в движение на небольшой кассете, где было выбрано передаточное число. Затем кассета непосредственно приводила в движение внешнюю звездочку, которая приводила в движение заднее колесо ”.

Хотя коробки передач не были такими новаторскими, как первые две попытки Honda, они по-прежнему позволяли гонщикам переключаться без нажатия на педали, что означало, что гонщики могли лучше подготовиться к крутым поворотам или сложным участкам гонки. Они также были более надежными и менее подверженными повреждениям во время поездок по трассам.

Первый прототип третьего поколения коробки передач Honda для велосипедов

Но они, возможно, более известны исключительно из-за секретности, которая окружала их в годы соревнований. Согласно Cycling About, Honda предприняла невообразимые шаги, чтобы сохранить свои разработки в секрете. Вся работа, которая была проделана с коробкой передач, выполнялась в тайне, и детали никогда не хранились вместе с остальными частями мотоцикла. Вместо этого инженеры часто прятали коробки передач в своих гостиничных номерах, пока они не были нужны в гонках.

Затем, когда Honda распустила свою команду G-Cross, компания даже дошла до того, что уничтожила все свои прототипы коробок передач. Возможно, именно из-за этих шагов инновационные трансмиссии никогда не производились серийно для обычных гонщиков.

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