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Автопроизводитель Honda разрабатывал не имеющие аналогов вариаторы для велосипедов
Honda разработала три экспериментальных коробки передач для горных велосипедов, но уничтожила все прототипы, как только они выиграли гонки.
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Дизайн горных велосипедов за последние годы прошел долгий путь.  Производители велосипедов экспериментировали со всеми видами технологий, пытаясь сделать поездки на велосипеде быстрее, легче и надежнее. Автопроизводитель Honda тоже попробовал свои силы в дизайне горных велосипедов.

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Еще в начале 2000-х Honda начала экспериментировать с конструкцией коробки передач на горных велосипедах для скоростного спуска, на которых до этого момента использовались только планетарные редукторы с шестеренками, которые вы все еще видите на большинстве велосипедов по сей день. Но для своего применения первого автомобильного опыта в горных велосипедах автопроизводитель решил использовать то, что он уже знал. Honda взяла кое-что имеющееся  из автомобильного мира и уменьшила его для езды на велосипеде.

Первое поколение коробки передач Honda для велосипедов

Таким образом, первый горный велосипед Honda для скоростного спуска был оснащен бесступенчатой коробкой передач, или CVT. 

Как и в любом вариаторе, который вы найдете в автомобильном мире, коробки передач позволили гонщикам эффективно выбирать из бесконечного числа передач между двумя заданными точками. Для этого в экспериментальной коробке передач использовался распределительный вал и ряд рычагов для изменения передаточного отношения.

Преимущество этого было в том, что переключение было почти мгновенным, и было гораздо меньше риска пропустить передачу. Коробки также считались более эффективными, а в модели Honda второго поколения они также были довольно компактными – это означает, что гонщики выигрывают от увеличения дорожного просвета при езде по особенно извилистым маршрутам.Второе поколение коробки передач Honda для велосипедов

Но, к сожалению, эти вариаторы были всего лишь прототипами, и у Honda редко была возможность участвовать в гонках на них  и действительно показать, на что способна технология. Однако у Honda был еще один трюк в рукаве, который был представлен в 2004 году, когда она вошла в состав команды на чемпионате мира по маунтинбайку.

Для своего первого гоночного велосипеда, получившего название RN-01 G-Cross, Honda имела секретную коробку передач. Согласно патентам, которые были обнародованы много лет спустя, третий экспериментальный переключатель был больше похож на дизайн “переключателя в коробке”, как объясняет Cycling About:

“Решением стал переключатель в коробке передач: 7-ступенчатая система передач, в которой использовались те же компоненты, что и в обычной трансмиссии, но все они были изолированы от элементов.

“Коробка передач работала за счет передачи мощности от педали к звездочке, расположенной на коленчатом валу. Когда эта звездочка поворачивалась, она приводила внутреннюю цепь в движение на небольшой кассете, где было выбрано передаточное число. Затем кассета непосредственно приводила в движение внешнюю звездочку, которая приводила в движение заднее колесо ”.

Хотя коробки передач не были такими новаторскими, как первые две попытки Honda, они по-прежнему позволяли гонщикам переключаться без нажатия на педали, что означало, что гонщики могли лучше подготовиться к крутым поворотам или сложным участкам гонки. Они также были более надежными и менее подверженными повреждениям во время поездок по трассам.

Первый прототип третьего поколения коробки передач Honda для велосипедов

Но они, возможно, более известны исключительно из-за секретности, которая окружала их в годы соревнований. Согласно Cycling About, Honda предприняла невообразимые шаги, чтобы сохранить свои разработки в секрете. Вся работа, которая была проделана с коробкой передач, выполнялась в тайне, и детали никогда не хранились вместе с остальными частями мотоцикла. Вместо этого инженеры часто прятали коробки передач в своих гостиничных номерах, пока они не были нужны в гонках.

Затем, когда Honda распустила свою команду G-Cross, компания даже дошла до того, что уничтожила все свои прототипы коробок передач. Возможно, именно из-за этих шагов инновационные трансмиссии никогда не производились серийно для обычных гонщиков.

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#honda #велосипед #велосипедный держатель #коробка передач
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