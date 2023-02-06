Где этот шарик побывал до Америки в деталях неизвестно, но тут он умудрился, именно умудрился, так как шансы этого были крайне малы, непонятно как попасть в воздушное пространство США. Где на высшем уровне был приговорен к расстрелу.

В среду наблюдательные американцы заметили воздушный шар, парящий на большой высоте над Биллингсом, штат Монтана, дрейфующий на восток. Этот воздушный шар летел на высоте выше 24 километров, где он не был препятствием ни для коммерческого, ни для военного воздушного движения. Ранее он пролетел над Беринговым морем и Канадой, прежде чем достичь своего нынешнего местоположения. Используя расчетные модели движения с учетом высотных ветров за последние несколько дней, чиновники определили, что воздушный шар, скорее всего, был запущен где-то в центральном Китае.

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Панику, которую это устройство, вероятно, весящее меньше, чем средний тостер, произвело на Капитолийском холме, назвать ошеломляющей - это просто ничего не сказать. Спикер Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена созвать встречу «Банды восьми (политический термин)» — членов комитета по разведке и руководства обеих партий — для борьбы с этой угрозой национальной безопасности. Член палаты представителей Райан Зинке написал в Твиттере, что он не будет «кланяться» воздушному шару, и настаивал на том, чтобы США «сбили его». Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Дональд Трамп никогда бы не позволил воздушным шарам парить в воздухе США.

Самым здравым в хоре шизофрении, как и полагается, оказался голос военных. Генерал Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил на тот момент, что не намерен следовать совету Зинке, потому что воздушный шар не представляет физической угрозы, не является разведывательной угрозой и не представляет угрозы для авиации. На самом деле если его сбивать, то риск больше, чем просто оставить его в покое. Тем не менее, в выпусках новостей в пятницу участвовали «эксперты», которые настаивали на том, что воздушный шар либо управляется Китаем, либо был направлен на прохождение над военными базами и стратегическими важных районами США с разведывательными целями. Если это оказалось ну хоть чуть – чуть правдой, у Америки гораздо большая проблема, чем просто этот воздушный шар, потому что это будет означать, что китайцы изучили колдовство и пользуются волшебной палочкой.

Объясню почему.

Если еще как то предположительно можно отследить движение воздушного шара и рассчитать, откуда он прилетел и найти примерное место его запуска, то никто — никто — не может точно предсказать куда полетит воздушный шар в будущем.

Как отмечает Национальная метеорологическая служба США, ежедневно выпускается 1 800 метеозондов. В дополнение к этим официальным метеозондам, как представители бизнеса, так и любители запускают сотни, если не тысячи, дополнительных воздушных шаров каждый день с намерением:

-обнаружить высотные космические лучи,

-протестировать оборудование, которое будет использоваться в спутнике,

-или просто собрать фотографии.

Но отслеживание курса этих воздушных шаров является настоящей проблемой. Существуют десятки сайтов, где как профессионалы, так и любители предоставляет данные о воздушных шарах. Но дело в том что, фактическая траектория очень чувствительна к весу приборов, количеству гелия или водорода, используемого для надувания аэростата, температуре во время запуска и, прежде всего, к высотным ветрам. Даже всего за несколько сотен километров пути воздушный шар может сойти с ожидаемого курса... на несколько сотен километров. И опять же, никто, не мог запустить воздушный шар в центральном Китае и «нацелить» его на пролет над ракетной шахтой в Монтане. Природа с ее непредсказуемыми воздушными течениями такое не позволяет.

В среднем воздушный шар, отправленный в воздух, пролетает несколько сотен миль, прежде чем достигнет высоты, где латекс напрягается до взрывного хлопка. Затем приборы спускаются на парашюте и подбираются. Они также могут быть потеряны, так как парашюты в конечном итоге иногда опускаются в десятках километров от ожидаемого места посадки в плохо доступной местности.

Китайский воздушный шар над Монтаной кажется довольно большим, возможно, 12 метров в диаметре. Однако это создает ложное впечатление. Такой воздушный шар был бы быть около 3 метров в поперечнике при запуске и был бы недостаточно большой, чтобы им управлял один человек. Свисающие с воздушного шара инструменты, про назначение которых можно с почти полной уверенностью сказать, что они не предназначены для того, чтобы фотографировать военные объекты США или собирать информацию о ракетных шахтах.

Почему китайцы не запускали этот шар? А мы можем это аргументировать

Китай произвел в 2022 году 62 успешных запуска, на 9 больше, чем в 2021 году. Многие из них были правительственными запусками, но быстро растущая часть принадлежит коммерческим поставщикам ракет. В целом, темпы запуска Китая в 2022 году были почти в три раза выше, чем в России. Китай заменяет Россию в качестве космической державы номер два.

Китаю не нужно посылать метеозонды, открыто дрейфующие по Соединенным Штатам в надежде, что один из них может случайно набрести на что-то достойное шпионажа. У него есть очень хорошие спутники-шпионы, вращающиеся над нами прямо сейчас. Их много. Считается, что эти спутники находятся на одном техническом уровне, используемыми Соединенными Штатами. Поэтому, если Китай хочет сфотографировать номерной знак на вашем автомобиле или украдкой подсмотреть как вы загораете на палубе, им не нужен воздушный шар, чтобы сделать это.

Сама идея о том, что Китай будет собирать значительные разведданные на воздушном шаре в 2023 году, является нелепой. Мысль о том, что таким воздушным шаром можно управлять или даже рассчитывать маршрут, чтобы пройти над определенным местом, совершенно невозможна. Тот факт, что эти вещи не просто заявляются предполагаемыми экспертами в национальных СМИ, но и рекламируются как возможная проблема национальной безопасности, типичный бред.

И если США запустили бы в конечном итоге ракету стоимостью 10 миллионов долларов, чтобы сбить потерянный воздушный шар стоимостью 300 долларов, то не надо удивляться тому, что сверхдержавой управляют паникеры и параноики.

Однако истерия, согласно словам Чехова, выстрелила подобно висящему на стене пистолету, а именно:- было принято решение о том, что будут сбивать тот злосчастный шар.





Воздушный шар был сбит истребителем F-22 над Миртл-Бич, Южная Каролина, и рухнул всего в 15 метрах от берега и это сделает поисковую операцию не очень трудной.

Водолазы ВМС в настоящее время собирают то, что осталось от воздушного шара, сбитого над Атлантикой, далее найденное будет изучаться и выводы расследования будут представлены Сенату.

Полицейские в округе Хорри, где был сбит воздушный шар, предупредили жителей, что Пентагон контролирует поиск остатков; но что-то могло упасть и на береговой линии.

Найденные обломки будут предоставлены как сотрудникам разведки, так и правоохранительным органам.

На позицию Китая, что это обычный воздушный шар, несущийся по воле ветров и попавший в небо Северной Америки случайно, понятно, никто в США не обратил внимание.

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