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Число британских детей, госпитализированных из-за вейпинга, за год увеличилось в четыре раза
Правительство Великобритании поставило задачу к 2030 году избавить страну от курения табака. На этом пути есть значительные успехи. Но подмена табака вейпами может быть не самым лучшим решением.
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В 2022 году было зарегистрировано около 32 случаев, когда лица моложе 18 лет нуждались в медицинском лечении заболеваний, связанных с электронными сигаретами.

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Это гораздо больше, чем всего восемь случаев за год до этого, как показывает статистика Национальной Службы Здоровья Великобритании (NHS).

Несмотря на то, что продажа электронных сигарет лицам моложе 18 лет является незаконной, каждый 10-й ученик средней школы Соединенного Королевства в настоящее время является постоянным вейпером.

Почти на каждой главной улице есть специальный вейп-магазин, где электронные сигареты продаются всего за 5 фунтов стерлингов (примерно 430 рублей).

Однако, в отличие от табака, гаджеты не нужно прятать за ставнями.

Гаджеты часто продаются в упаковке красивой расцветки и с приятными для детей названиями и вкусами, такими как жевательная резинка и клубничный молочный коктейль.

Согласно данным о госпитализации Великобритании следует, что 15 инцидентов произошли среди детей в возрасте до 10 лет.

А среди всех возрастных групп число госпитализаций, связанных с вейпингом, почти удвоилось, достигнув 344.

NHS, которая предоставила данные, не указала, были ли все 32 госпитализированных разными детьми или некоторые были госпитализированы многократно.

История лечения и диагнозы госпитализированных детей не разглашались. Такое состояние может включать респираторные проблемы, такие как одышка, боль в груди, воспаление легких и, в тяжелых случаях, дыхательная недостаточность.

Профессор Эндрю Буш, эксперт по детской респирологии в Имперском колледже Лондона, сказал информационному порталу LBC (Leading Britain's Conversation), что молодые люди, использующие вейпы, должны подумать, как эта привычка повлияет на их здоровье в будущем.

Он сказал: "Чем больше людей, которые будут пробовать такие вещи, тем больше осложнений здоровья можно будет наблюдать".

Гаджеты оцениваются ведущими экспертами как гораздо более безопасные, чем курение.

Но их долгосрочное влияние на здоровье остается загадкой, и врачи опасаются волны заболеваний легких и даже рака в ближайшие десятилетия.

Эксперты также опасаются, что высокое содержание никотина может повысить кровяное давление и вызвать другие проблемы с сердцем.

Активисты призвали к тому, чтобы вейпы были с графическими предупреждениями в стиле сигарет, чтобы отговорить молодых людей от этой привычки.

Вейпы в настоящее время должны продаваться только с этикетками, предупреждающими, что они содержат никотин, который вызывает сильную зависимость.

А в обзоре, опубликованном по заказу правительства Соединенного Королевства в июне, рекомендовалось пересмотреть вкусы вейпов, чтобы сделать их противными молодым людям.

Газета бывшего главы детской благотворительной организации Джаведа Хана также рекомендовала запретить мультфильмы и изображения на продуктах для вейпинга.

Девять процентов учеников в возрасте от 11 до 15 лет вейпируют — самый высокий показатель, зарегистрированный с момента начала записей в 2014 году.

Девочки, по-видимому, являются движущей силой этой тенденции, причем уровень вейпов удвоился среди них за последние три года, в то время как среди мальчиков он оставался неизменным в течение пяти лет.

Показатель резко возрастает среди старшеклассников. Среди 15-летних девочек каждая пятая девочка и каждый седьмой мальчик занимаются вейпом, по сравнению с одним из 100 мальчиков и девочек в возрасте 11 лет.

Около трех четвертей нынешних вейперов также являются регулярными или случайными курильщиками. Только три процента никогда не курили.

Друзья (45%), газетные киоски (41%) и родственники (35%) являются наиболее вероятными источниками электронных сигарет для школьников -вейперов.

В прошлом месяце британский Waitrose стал первым крупным супермаркетом, который прекратил продажу одноразовых вейпов из-за беспокойства о молодежи, использующей их, а также из-за опасений по поводу окружающей среды.

Чиновники здравоохранения считают, что электронные сигареты могут сыграть ключевую роль в отлучении оставшихся 5 миллионов курильщиков в Великобритании от табака и прекращении ими курения. Правительство поставило перед собой цель сделать Великобританию свободной от табачного дыма к 2030 году и рассматривает электронные сигареты как жизненно важный инструмент, помогающий людям бросить курить.

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#табак #вейп #вейпинг
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