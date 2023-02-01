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Британские танки Challenger 1 могут быть модернизированы и отправлены Киеву
Иордания может стать поставщиком танков Соединенного Королевства Украине. Это британские танки, участвовавшие в войне в Персидском заливе. Однако предложение отправить их в Украину поступило из Германии.
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Германский производитель вооружений Rheinmetall сделал Амману (столица Иордании) предложение модернизировать танк Challenger 1.

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Пресса ФРГ сообщает, что Rheinmetall готов купить «двузначное число» иорданских танков Challenger 1, доставить их в Германию, произвести капитальный ремонт и отправить на Украину.


По мнению экспертов Rheinmetall, этот процесс может протекать относительно быстро и можно ожидать, что к зиме 2023 года «двузначное число» танков Великобритании будет принято на вооружение армией Украины. На данный момент это вся официальная информация.

Эти танки были поставлены, чтобы принимать участие в войне против Ирака. Суммарно британцы выпустили 420 единиц Challenger 1, и все машины были проданы Иордании в период 1999-2004 годов. В настоящее время Иордания не использует эти танки. Они были сняты с вооружения в 2018 году и отправлены по складам королевства. Иорданские сухопутные войска в настоящее время эксплуатируют американский танки M60A3. Хотя они являются более старой моделью, чем британские, Иордания модернизировала и отремонтировала их и привела в эксплуатационную готовность. В процессе модернизации иорданские танки M60A3 оснащаются интегрированной системой управления огнем Raytheon [IFCS].

Участие в войнах для Challenger 1 начинается и заканчивается операцией «Буря в пустыне.  В течение 66 часов подразделения Великобритании прошли почти на 350 км через Ирак и разгромили три бронетанковые иракские дивизии. Большая часть этого успеха может быть приписана основному боевому танку Challenger 1, рабочей лошадке армии Великобритании и одному из лучших танков своей эпохи. Из 420 машин, построенных в общей сложности, британцы развернули 221 во время операций.

. До начала операции танки были дополнительно оснащены:

• Установленные блоки дополнительной композитной брони

• Окрашены в песочный камуфляж

• Оснащены еще одной емкостью для воды 

• Оснащены вместительными емкостями для горючего

• Оснащены другими системами, облегчающими ведение действий в пустыне.

  Каждая машина также получила дюжину снарядов L26A1 Jericho с обедненным ураном для использования против вражеских танков, в частности против танков Т-72М. Они считались серьезной угрозой, что оправдывало использование этих специализированных боеприпасов.

В одном из боев «Челленджер» уничтожил иракский танк с расстояния 5110 метров, что является впечатляющим результатом.  Стоит отметить, танк был уничтожен стандартным бронебойным боеприпасом. Британцы не потеряли ни одного «Челленджера» в тот день, но уничтожили, по меньшей мере, 300 иракских танков и много других транспортных средств и артиллерийских орудий.

Танк весит 62 тонны и стреляет из 120-мм нарезного орудия. Эта пушка является одной из вещей, которая отличает Challenger от других западных танков, использующих гладкоствольные пушки. Боекомплект составляет 64 снаряда. Дополнительным вооружением танка, предназначенным для ближнего боя и защиты системы вооружения, является 7,62-мм пулемет.

Танк оснащен двигателем, обеспечивающим не менее 1 200 лошадиных сил. Как и любой другой западный танк, Challenger 1 управляется экипажем из четырех человек — командиром, наводчиком, заряжающим и водителем. По этому показателю он отличается от российских и советских танков, которые имеют экипаж из трех человек, так как загрузка боеприпасов в пушку осуществляется автоматически в российских танках. Т.е. в российском экипаже нет военнослужащего на позиции заряжающего. Challenger 1 может преодолевать расстояние до 400 км с полным баком топлива. Максимальная скорость, которую он развивает на дороге, составляет до 56 км/ч.

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