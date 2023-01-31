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Турецкий бронетранспортёр Kirpi отбит у Украины и используется армией РФ
Турция предоставляет различную военную помощь Украине. Среди помощи были оперативно поставленные бронемашины Kirpi
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В Интернете появились фотографии бронемашины Kirpi турецкого производства, которая была захвачена и использовалась российскими войсками на Украине. Машина приписана к российскому аэромобильному подразделению. Машина получена Украиной в рамках турецкой военной помощи украинским вооруженным силам.

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Поставки Kirpi в Украину начались в августе 2022 года. Первая партия состояла из 50 машин. В итоге по разным данным, в Украину должно было быть поставлено около 200 машин. Есть информация, что производитель машин, компания BMS и Турция планируют отправить в Украину дополнительное количество автомобилей Kirpi. Автомобили, поставляемые в Украину, оснащены бронированной защитой.

Выложенные фото на портале Oryx документируют потерю в бою, по меньшей мере, восьми Кирпи: пяти уничтоженных, двух поврежденных и одного захваченного. После недавних столкновений в районах Соледара и Бахмута эти потери, вероятно, будут выше.

Интересно, что автомобиль, захваченный россиянами, имеет зеленую краску, больше подходящую для ландшафта Восточной Европы. Фото с украинскими Kirpi показывают, что за исключением нескольких автомобилей, окрашенных в зеленый цвет, они были получены в основном в пустынно-оливковом камуфляже, который является стандартным в Турции.

Это означает, что приобретенный экземпляр, возможно, был перекрашен военнослужащими РФ, что, скорее всего, также было связано с ремонтом. Буквы V были нанесены на кузов транспортного средства для идентификации.

В конце года Турция доставила Украине дополнительную военную помощь – ракетные боеприпасы. Согласно сообщениям аналитиков блога Oryx, которые отслеживают и фиксируют потери обеих сторон конфликта, а также переданное Киеву вооружение, ВСУ получили 230-мм ракеты с лазерным наведением TRLG-230 производства Roketsan. 

23 ноября 2022 года The Middle East Eye service (лондонское новостное издание, освещающее события на Ближнем Востоке) сообщило на основе двух источников, что десятки снарядов попали в руки украинских артиллеристов уже летом этого года.

Стейн Митцер из блога Oryx, эксперт по вооружениям, сказал, что Турция была первой страной, которая поставила такое оборудование на Украину, еще до того, как США поставили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые впервые прибыли на Украину в июне. Неизвестно, приобрела ли Украина их самостоятельно путем закупки или получила в рамках военной помощи.

Ракеты ТРЛГ-230 весят 210 кг, из которых боеголовка составляет 42 кг. Они могут поражать цели на расстоянии от 20 до 70 км. ТРЛГ-230 является достаточно точной системой вооружения, так как CEP (круговое вероятное отклонение) не превышает 2 м, а радиус поражения боевой части составляет не менее 55 м.

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