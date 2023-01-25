Шведы создали свою уникальную версию танка, приспособленную к местным климатическим условиям. Не думая об этом конструкторы сделали версию Леопарда более приспособленную для действий на полях Украины.

Новость о том, что Германия дала «зеленый свет» на поставку Leopard на Украину, уже всем известна. Сейчас идут различные обсуждения, какая страна может передать танки Киеву. Однако у Швеции есть своя версия Leopard.

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Логично, что никто и не забывал про танки из Стокгольма. Швеция официально объявила, что ее основной боевой танк Stridsvagn 122 может быть отправлен Киву. Однако только через некоторое время. А сейчас шведы ничего не передадут.

«Приготовительные мероприятия к поставке в данное время не ведутся, хотя вполне возможно это будет через некоторое время», — дал пояснение министр обороны Швеции господин Йонссон. В источниках приводится цифра количества танков на вооружении Швеции - примерно 120 Stridsvagn 122 .

Stridsvagn 122 является шведской версией германского Leopard 2. Более того, это, вероятно, лучший модернизированный Leopard 2, стоящий на боевом дежурстве в мире. Танк находится на вооружении с 1997 года и эксплуатирует его только шведская армия.





Это танк третьего поколения. Один из самых мощных танков мощностью наравне с западными конкурентами – 1 500 лошадиных сил. Для сравнения, российский Т-90М имеет 1 125 лошадиных сил. Он развивает максимальную скорость 68 км/ч, что является аналогичным параметром скорости американского Abrams M1A2.

Расход топлива Stridsvagn 122 и рабочий диапазон довольно впечатляют. Т-90М, Leopard, Abrams и британский Challenger 2 преодолевают более короткое расстояние [450-550 км] с полным топливным баком — от 1 550 до 1 900 литров топлива. В то время как шведский Stridsvagn 122 проезжает 550 км с 1 200 литрами топлива в баке.

Несомненно, меньший танк означает меньший вес и большую маневренность. Шведский танк весит 62,5 тонны – меньше, чем Abrams и Challenger, и столько же, сколько Leopard 2.

Вооружение Stridsvagn 122 существенно не отличалось от западных конкурентов. Основным орудием танка является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/44. Вспомогательное вооружение для ближнего боя включает два 7,62-мм пулемета. По западным стандартам экипаж танка составляет четыре человека. Российский Т-90М состоит из трех человек.

А почему шведы просто не покупают готовые Leopard. Шведы – практичная нация. Очень хорошие производители средств передвижения, будь то для гражданского или военного назначения. Шведский Stridsvagn 122 был разработан для ведения войны в заснеженных и лесных районах, и хорошо приспособлен для ведения боя в городах. Т.е. мобильный, практичный и быстрый именно при такой погоде и окружающей среде. В сходных с РФ условиях. Идеально подходит на данный момент для Украины.

Stridsvagn 122 был создан в Швеции с учетом выявленных проблемных мест немецкого танка. Модернизация дала усиленную броню, передовую систему защиты CBRN (защита от воздействия химических, биологических веществ и радиации), возможность пересечения глубоководных препятствий, быстрое обнаружение целей, их идентификации

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