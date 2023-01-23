Вероятно, случаев онкологии среди ракетчиков был больше, но они тщательно скрывались

У девяти военных офицеров, которые ранее работали на ракетно-ядерной базе в Монтане, был диагностирован рак крови и есть связь, что диагноз, вероятно, имеет отношение к их работе. Один из офицеров умер.

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Все офицеры ракетных расчетов, начали послужной список 25 лет назад на военно-воздушной базе Мальмстрем, где находится поле из 150 пусковых установок межконтинентальных ядерных ракет Minuteman III.

Из доклада Космических сил США: «Есть вероятное отношение выполнения служебных обязанностей в подразделении на авиабазе Мальмстрем к установленным диагнозам онкологии. Существует особая тревога в связи с непропорциональным числом военнослужащих ракетных подразделений с диагнозом онкология, в частности лимфома. У девяти офицеров диагноз - неходжкинская лимфома”.

Ракетчики несут дежурство в глубоком подземном бункере, защищенным от радиации толстым слоем металла. Они находятся на дежурстве в некоторых случаях в течение нескольких дней.

На базе Мальмстром размещаются всего примерно 3300 служащих армейского персонала, 400 человек из этого числа имеют отношение к ракетным шахтам.

Неходжкинская лимфома каждый год вызывает болезнь 19 из 100 000 человек в Соединенных Штатах. Неходжкинская лимфома - это рак крови, который использует для распространения лимфатическую систему организма.

Средний возраст людей с диагнозом неходжкинской лимфомы составляет 67 лет. Заболевшие ракетчики гораздо моложе. Офицерам часто всего лишь за 20, когда они назначаются на дежурство; умерший офицер, личность которого не разглашена, был офицером Космических Сил в возрасте 30 лет. Двое других заболевших служат в том же подразделении Космических Сил в звании подполковника. Им примерно по 40 лет.

Поставленные диагнозы не единственное событие, когда у военных в Мальмстроме была диагностирована онкология. В 2001 году Военно-Воздушные Силы США провели расследование в Мальмстроме вслед за тем, как у персонала, проходившего там службу, было выявлено 14 случаев онкологии, включая диагнозы неходжкинской лимфомы.

Выявление новых случаев происходит по мере того, как правительство США снимает секретность заболеваний военнослужащих, вызванных радиацией или от токсического воздействия.

Ракетчики всегда были потенциально подвержены воздействию химических веществ, асбеста, полихлорированных дифенилов, свинца и других опасных материалов. Все ракетчики должны проходить проверку и диспансеризацию до конца своей жизни.

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В настоящее время в США расширено количество профессиональных заболеваний военнослужащих и чтобы получить оплачиваемую медицинскую помощь им будет проще доказать, что болезнь была связана с их военной