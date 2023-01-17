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Эрдоган препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган известен тем что решительно отстаивает свое мнение и не дает себя в обиду. Свободы демократии дорого обходятся скандинавским странам.
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Анкара считает, что Швеция и Финляндия обязаны выдать Турции до 130 «террористов», до того как турецкий парламент подпишет их заявки на членство в Североатлантическом блоке.

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Два скандинавских государства решили вступить в НАТО после начала СВО России на Украине, но их решение обязано одобряться всеми тридцатью странами-членами НАТО. Турция и Венгрия пока не ратифицировали эти заявки.

Турция сказала, что Стокгольм, в частности, должен вначале соблюдать более вразумительно подход в отношении того, что он причисляет к террористам, главным образом в отношение курдских боевиков и лиц, которых она обвиняет в причастности к попытке захвата власти в 2016 году.

«При отсутствии экстрадиции лиц, причастных к террору, в любом случае парламент Турции не вынесет положительного решения по заявкам в Североатлантический блок», — сделал заявление Эрдоган вечером 15 января.

Хельсинки расценили условие Эрдогана как несдержанную реакцию на инцидент в Стокгольме на прошлой неделе, в котором чучело турецкого лидера было подвешено за ноги во время небольшой акции протеста.

После того оскорбления Анкара аннулировала визит в Анкару шведского спикера парламента, который вместо этого приехал в Хельсинки 16 января.

По мнению руководства Финляндии, в Финляндии и Швеции свободное выражение мнений, которое они не контролируют.

А по мнению премьер-министра Швеции, страна имеет хорошие шансы, чтобы добиться ратификации Анкарой своей заявки в военный блок.

В то же время у парламента Турции заканчивается время для ратификации заявок Швеции и Финляндии, так как скоро грядут новые выборы в парламент, которые, вероятно, состоятся в конце весны. Высший суд Турции сейчас рассматривает вопрос о запрете главной курдской партии страны перед выборами.

Высказывания турецкого лидера указывают на то, что Турция увеличила число людей, экстрадиции которых она добивается от Швеции. Сначала это были 33 человека, а Радио Швеции сообщило в прошлом месяце, что их число возросло до 42. В воскресенье Эрдоган установил планку в 130 человек.

В то время как Будапешт заявил, что поддержит расширение НАТО, Анкаре еще предстоит решить последовать ли его примеру.

Похоже, что Эрдоган находится в выгодной позиции и может диктовать Финляндии и Швеции условия, так как Турция никак не зависит от этих двух стран.

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#нато #эрдоган
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