Просчеты президента США привели страну к негативным стратегическим решениям читает Министерство обороны США.

Катастрофический вывод войск из Афганистана стал провалом руководства. Этот просчет имеет долгосрочные последствия.

В своем ежегодном докладе Конгрессу на прошлой неделе о военных событиях и событиях в области безопасности в Китайской Народной Республике Министерство обороны США (The U.S. Department of Defense (DoD) признало, что Китай воспользовался катастрофическим уходом США из Афганистана в 2021 году, чтобы подорвать внешнюю политику США и подорвать доверие союзников Америки.«В 2021 году Китайская Народная Республика использовала несколько дипломатических инструментов в попытке подорвать влияние США и партнеров, таких как освещение ухода США из Афганистана и критика поддерживаемых США партнерств в области безопасности...» говорится в докладе.

Это не является откровением. Необходимость возвращения американских войск домой после двух десятилетий войны была темой, требующей рассмотрения. Но трудно представить себе более провальный способ, которым можно было бы это сделать. Хотя это невероятно, но президент Байден объявил вывод войск из Афганистана «чрезвычайным успехом». Любому было очевидно, что последствия такого отступления Америки придадут смелости недругам по всему миру.

Ежегодный доклад Министерства обороны Конгрессу только подтверждает то, что было очевидно: уход США из Афганистана ослабил американскую национальную безопасность и ободрил Китай, соперника, который, как говорится в докладе, «представляет собой наиболее значимый и системный вызов национальной безопасности США и свободной и открытой международной системе».

Похоже, что вывод войск был обусловлен не необходимостью или тактическими военными целями, а политической целесообразностью. В 20-ю годовщину 9/11 администрация Байдена увидела благоприятную возможность объявить о том, что война закончилась и что американские войска вернулись домой.

Таким образом, президент подтолкнул военных действовать в неразумно сжатые сроки с мрачными последствиями. Помимо этой попытки неудавшегося мажорного финала, недруги по всему миру с удовлетворением наблюдали и маневрировали, чтобы воспользоваться появившимся преимуществом. Возможно, пройдут десятилетия, прежде чем проявится полное негативное стратегическое воздействие этого ошибочного решения.

Многие лидеры желают преподнести миру историю о красивой победе. Однако аналитики часто видят распространенную ошибку, когда лидеры сосредотачиваются на самой красивой истории, а не на эффективных усилиях в борьбе за победу.

Лидерство требует стратегического видения и честной, реалистичной оценки. Лидеры должны стремиться не к краткосрочной выгоде, а к долгосрочному эффекту от победы.

В Афганистане красивая история взяла верх над целью – более безопасным и стабильным миром и ликвидацией убежища для террористов, которые угрожают безопасности.

Книги по истории расскажут, возможно, красивую историю вывода войск из Афганистана, но негативные последствия этого неуместного решения руководства будут продолжать отражаться на внешней политике США и мировой стабильности на долгие годы.