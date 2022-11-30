Союзники и противники США могут убедиться в возможностях присутствия американского флага во всех океанах планеты.

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Подводная лодка типа «Огайо

Они должны погружаться глубоко и оставаться незамеченными. Так почему же лучшие американские атомные подводные лодки публично появляются в союзных портах по всему миру?

Известные незаметным перемещением по всему миру для реализации ядерной стратегии США, эти атомные подводные лодки обычно редко обнаруживают или видят.

Возможно, Соединенные Штаты хотят довести до своих противников – показать, что они могут разместить атомную ракетоносную подводную лодку в любой точке мира.

Где последний раз видели американскую субмарину

Последнее появление одного из 14 «бумеров» (атомных подлодок) класса «Огайо» ВМС США произошло на Диего-Гарсии (Диего-Гарсия (англ. Diego Garcia) — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Согласно позиции Великобритании, входит в Британскую территорию в Индийском океане (согласно административному делению Маврикия — в его территорию). Тогда База поддержки ВМС Диего-Гарсия была портом захода атомной подлодки USS West Virginia в течение последних шести дней октября, о чем было объявлено 28 ноября.

Американские военные утверждают, что эти остановки являются частью рутинных и стандартных операций.

Кто руководит перемещение субмарин ВМС США

Подразделение по связям с общественностью Стратегического командования США описало миссию USS West Virginia как «подчеркивающую непревзойденные возможности подводной лодки с баллистическими ракетами для сдерживания и, при необходимости, реагирования на угрозы из любой точки земного шара».

Пресс-релиз поступил от единого боевого командования США, а не от Военно-морского флота США. Единое боевое командование - это высшее боевое командование, которое занимается ядерными операциями для Министерства обороны.

USS West Virginia снова в центре внимания

19 октября снова в новостях появилась американская подлодка

На этот раз Центральное командование США объявило, что подводная лодка находится в Аравийском море. Это было сделано якобы для того, чтобы обеспечить визит высокопоставленного генерала, отвечающего за Центральное командование - Майкла Э. Куриллы.

Зачем предавать огласке такое банальное событие, если не для того, чтобы послать сообщение союзникам и противникам, где действовала подводная лодка?

Зачем нужна демонстрация

С положительной стороны, это показывает союзникам США, что военно-морской флот способен достичь любой точки мира, в которой он хочет действовать. Это убеждает союзников в том, что военно-морской флот США готов обеспечить поддержку в необходимых местах.

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С отрицательной стороны, противник может отслеживать перемещения подводных лодок, если они начнут делать предсказуемые появления.