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Что известно о проекте нового японского истребителя
В проекте могли принять участие многие известные компании с мировым именем
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Истребитель YF-23

Всего через неделю Northrop Grumman представит свой B-21 Raider - стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия ВВС США следующего поколения. Компания сыграла ключевую роль в ряде других авиационных программ для американских военных, но ее последним истребителем был F-14 Tomcat. Сегодня Northrop Grumman поставляет различные компоненты для других военных самолетов, в том числе обшивку крыла для F-35.

В 2018 году Northrop Grumman почти снова стала производителем истребителей, поскольку, как сообщается, она стремилась разработать передовой многоцелевой боевой самолет для японских воздушных сил самообороны (JASDF). Некоторые даже думали, что Northrop могла бы создать новую версию YF-23 для Токио, но этого так и не произошло.

Японская программа F-X

Токийская программа F-X началась, когда Соединенные Штаты запретили экспорт Lockheed Martin F-22 Raptor в рамках поправки Obey 1997 года, чтобы защитить свои передовые технологии, включая его стелс-возможности. В результате Япония не смогла приобрести F-22 и задумалась о производстве истребителя отечественного производства. В то же время японское правительство разослало предложения в США и Великобританию по поиску участия в проекте.

Как сообщало агентство Reuters в 2018 году, «привлечение иностранных партнеров позволит Японии распределить затраты на разработку, оцениваемые примерно в 40 миллиардов долларов, и дать ей доступ к технологиям, которые в противном случае пришлось бы разрабатывать с нуля».

 Ряд фирм, включая BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman, ответили. Boeing предложил модернизацию F-15 JASDF, что, конечно, могло привести к чему-то похожему на Boeing F-15EX, который в настоящее время поступает на вооружение ВВС США. BAE Systems также предложила модернизированный Eurofighter Typhoon, в то время как Lockheed Martin предложила гибридный истребитель F-22 / F-35.

Northrop Grumman также выразила заинтересованность в том, что стало программой F-3, и, как сообщается, ответила на японский запрос о предоставлении информации (RFI) и даже провела предварительные переговоры с японской оборонной промышленностью.

 Есть предположение, что компания даже смахнула пыль со спецификаций для своего YF-23. В 1991 году этот самолет проиграл конкурс Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США Lockheed Martin F-22 Raptor.

В прессе с 2018 года по сегодняшний день много обсуждают, как Япония могла пойти в этом направлении, поскольку YF-23 действительно обладал довольно сильной стелс-технологией. Некоторые эксперты и по сей день до сих пор считают YF-23 лучшим самолетом, чем F-22 Raptor. YF-23  также предоставил Токио «меню технологий», которые он мог бы внести в проект истребителя F-35.

 Отказ от YF-23: Токио пошел другим путем

Тем не менее, также оказалось, что, хотя Япония хотела, чтобы иностранный партнер разделил расходы, она также стремилась обеспечить, чтобы отечественные компании предоставили авионику и летное оборудование для  F-3, которое включает в себя системы связи и навигации, радары и двигатели. Они уже разрабатываются японской корпорацией IHI.

В октябре 2020 года Mitsubishi Heavy Industries была выбрана в качестве ведущего разработчика программы истребителей, которая теперь находится на пути к замене Mitsubishi F-2 к середине 2030-х годов. F-2, поступивший на вооружение в 2000 году, был построен совместно компаниями Mitsubishi и Lockheed Martin. Неясно, как далеко продвинулся F-3 в настоящее время, но Япония также присоединилась к возглавляемой Великобританией программе Future Combat Air System (FCAS), также известной как Tempest.

 До сих пор остаются предположения о том, что «могло бы быть», если бы Northrop Grumman дали шанс разработать F-3. Возможно, это было бы что-то вроде YF-23, который многие любители авиации считают упущенной возможностью.

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