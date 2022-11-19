Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
technonick За пост начислено вознаграждение
5 авианосцев НАТО проводят совместные маневры в Атлантике
Авианосные ударные группы из пяти стран НАТО в этом месяце будут проводить отработку совместных действий включая Атлантический океан, Северное море и Средиземное море
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Gigabyte за 36 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

реклама

F/A-18E Super Hornet из «Tomcatters» 31-й эскадрильи ударных истребителей подклинен и прикован к полетной палубе авианосца Gerald R. Ford

Представители Организации Североатлантического договора в Бельгии назвали прибытие французского авианосца Шарля де Голля, итальянского Кавура, королевы Елизаветы Соединенного Королевства и Джорджа Буша-старшего и Джеральда Р. Форда ВМС США демонстрацией «надежной боевой мощи», которая демонстрирует «сплоченность и оперативную совместимость».
Британский флаг-офицер и пилот вертолета Блаунт сказал, что квинтет авианосцев позволит флотам НАТО консолидировать то, работу противовоздушной обороны, высадки морской пехоты и сотрудничество во всех других областях, таких как космос и кибервойна.
Официальные лица США сообщили, что это не означает, что все пять судов будут работать вместе одновременно в массовой демонстрации военно-морской авиации.
«Они будут работать вместе в различных качествах, но не во всех пяти сразу», — сказал представитель 6-го флота США лейтенант Тайлер Баркер на Сицилии.
Надводные военные корабли также присоединятся к этой группировке, с иностранными фрегатами и эсминцами с управляемыми ракетами, плавающими с авианосными ударными группами.
Джордж Буш-старший ВМС США в настоящее время находится под командованием 6-го флота в Средиземном морепосле его недавней роли в качестве флагмана учений НАТО Neptune Strike в Адриатическом море.
Командующий ВМС США Мишель Такер, пресс-секретарь Морского командования НАТО, сказала Coffee or Die, что авианосные ударные группы для всех стран останутся под контролем своих стран, но будут действовать «в тесной координации в зоне ответственности НАТО».
Они не будут назначены в какую-либо постоянную флотилию НАТО, такую как постоянные морские группы НАТО 1 и 2, но они будут работать вместе, чтобы поддержать стратегию коллективной безопасности альянса «Сдерживание и защита», добавила Такер.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#нато
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

СМИ: Ракета класса "земля-воздух" 5В55 украинской системы ПВО С-300 ударила по Польше
Секретный морской дрон-камикадзе НАТО был захвачен российскими моряками и изучен с пристрастием
В Латвии предлагают закрыть небо над западными областями Украины при помощи ПВО НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
36
Убийцы-стелс: В России запустили в серийное производство новую ракету для истребителей Су-57
14
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
105
Китайская видеокарта MTT S80 с производительностью GeForce GTX 1060 поступила в продажу
2
ОАК: ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М
2
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
13
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
23
В России назревает большая национализация – активы бежавших миллиардеров могут конфисковать
1
Надвигается крах криптовалютного рынка — домино из банкротств подбирается к Tether
15
Автор канала "Кредитный майнинг" решил распродать железо и купить биткоины на низах
2
В Москве хотят отказаться от празднования Нового Года, а сэкономленные средства пустят на нужды СВО
9
AOC расширяет линейку Agon 5 парой 27-дюймовых игровых мониторов QHD с частотой 240 Гц
2
Российские пользователи Blizzard Battle.net сообщают о принудительной отвязке номеров телефонов от учётных записей
14
В 480 млрд оценены затраты на национальную мобильную ОС Аврора - ее разработка ведется с 2016г
2
Авторы Atomic Heart в свежем видео рассказали о боевой системе проекта
1
NVIDIA запланировала на 3 января трансляцию в рамках CES 2023
2
Инсайдер назвал будущие не X версии процессоров AMD Ryzen 7000 и их цены
2
AMD начала снижать цены на флагманы в Китае – можно ли купить видеокарту со скидкой в магазинах РФ
1
В Windows 10 признали проблемы с панелью задач, а в 11 исправляют высокую нагрузку проводника на ЦП
10
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, а разумным геймерам не стоит покупать флагманы NVIDIA
17

Популярные статьи

Почему западные союзники Украины отказываются поставлять ей современные танки Abrams и Leopard II
243
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
14
Почему сегодня не стоит покупать дорогие видеокарты NVIDIA, и когда цены в магазинах РФ пойдут вниз
28
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
93
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
94
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Ноябрь)
3
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
26
Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск
43
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
27
Мои впечатления от игры Back to the Future: The Game. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Палец Шеши
16:07
Фу бомжара, на встройке сидит. Бугага
Как я достал старую Asus Prime B350-Plus, установил R5 5500, немного разогнал и обогнал i9-11900K
Sergei Eremeev
16:01
самсы тож норм а вот вд гриин г редкостное
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Евгений Васютин
16:00
Для таких людей написано "Предисловие"
Готовимся к зимней распродаже в Steam
Андрей Тарр
15:56
Ну реальный размер ( а не рекламный) 20-80нм, а предел "кремния" когда могут начать возникать квантовые эффекты, где-то в районе менее 4нм, правда не только это может являться "пределом", всякие ширин...
Samsung попытается снизить уровень брака при выпуске чипов с помощью партнёра из США
D3m0n
15:52
>>но советовать райзен или новый интел не буду, так как они не приносят боли
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
D3m0n
15:50
Всё таки композитор винды отключи. И ещё проверь, что видеокарта не лежала на спине. Если лежала - срочно меняй.
Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе
garison87
15:47
мне на памяти и видеокарте не удалось избежать, остальное просто черное.
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Сергей Казанков
15:45
Реальнее не бывает.
В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
Lospollos Hermanos
15:44
Пол не меняют только ленивые п*доры. Паркет хотябы вьеби.
В Госдуме РФ хотят запретить не только пропаганду ЛГБТ, но и пропаганду смены пола
Сергей Казанков
15:44
Я где-то читал что они жёлуди любят...
В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем