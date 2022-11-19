Авианосные ударные группы из пяти стран НАТО в этом месяце будут проводить отработку совместных действий включая Атлантический океан, Северное море и Средиземное море

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F/A-18E Super Hornet из «Tomcatters» 31-й эскадрильи ударных истребителей подклинен и прикован к полетной палубе авианосца Gerald R. Ford



Представители Организации Североатлантического договора в Бельгии назвали прибытие французского авианосца Шарля де Голля, итальянского Кавура, королевы Елизаветы Соединенного Королевства и Джорджа Буша-старшего и Джеральда Р. Форда ВМС США демонстрацией «надежной боевой мощи», которая демонстрирует «сплоченность и оперативную совместимость».

Британский флаг-офицер и пилот вертолета Блаунт сказал, что квинтет авианосцев позволит флотам НАТО консолидировать то, работу противовоздушной обороны, высадки морской пехоты и сотрудничество во всех других областях, таких как космос и кибервойна.

Официальные лица США сообщили, что это не означает, что все пять судов будут работать вместе одновременно в массовой демонстрации военно-морской авиации.

«Они будут работать вместе в различных качествах, но не во всех пяти сразу», — сказал представитель 6-го флота США лейтенант Тайлер Баркер на Сицилии.

Надводные военные корабли также присоединятся к этой группировке, с иностранными фрегатами и эсминцами с управляемыми ракетами, плавающими с авианосными ударными группами.

Джордж Буш-старший ВМС США в настоящее время находится под командованием 6-го флота в Средиземном морепосле его недавней роли в качестве флагмана учений НАТО Neptune Strike в Адриатическом море.

Командующий ВМС США Мишель Такер, пресс-секретарь Морского командования НАТО, сказала Coffee or Die, что авианосные ударные группы для всех стран останутся под контролем своих стран, но будут действовать «в тесной координации в зоне ответственности НАТО».

Они не будут назначены в какую-либо постоянную флотилию НАТО, такую как постоянные морские группы НАТО 1 и 2, но они будут работать вместе, чтобы поддержать стратегию коллективной безопасности альянса «Сдерживание и защита», добавила Такер.



