Автопроизводитель сам ведет переговоры с горнорудными компаниями

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Volkswagen: у нас никогда не было дефицита в цепочке поставок, как сегодня

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Логотип Volkswagen изображен на Нью-Йоркском международном автосалоне 2022 года в Манхэттене, Нью-Йорк, США, 13 апреля 2022 года. РЕЙТЕР/Брендан Макдермид





БЕРЛИН, 25 окт (Рейтер) - Volkswagen (VOWG_p.DE) заключает прямые соглашения о покупке в неизведанных до этого для компании областях, чтобы справиться с наихудшим дефицитом в цепочке поставок, который когда-либо видела компания, заявил во вторник ее руководитель по закупкам Мурат Аксель.

Автопроизводитель также создавал базу данных, чтобы заранее предсказать геополитические, техногенные риски и риски цепочек поставок, как это было сделано для финансовых рисков после финансового кризиса 2008 года, добавил Аксель.

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«До сегодняшнего дня мы никогда не разговаривали с операторами горнодобывающей промышленности - теперь мы знаем их бизнес-модель», - сказал Аксель на конференции в Берлине. «Уже недостаточно полагаться на поставщиков первого уровня— нам нужно самим изучать эту кухню».